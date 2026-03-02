Textilunternehmen in Vorarlberg sind pleite

Eine wesentliche Ursache für die Insolvenzen ist der Großbrand im Betrieb der Schwesterngesellschaft feinjersey colours GmbH & Co KG, bei dem es zur vollständigen Zerstörung der zentralen Färbe- und Ausrüstungsanlage kam. Diese musste in Folge mit sehr hohem Aufwand wiedererrichtet werden. Zudem kommt die immer schlechter werdende Marktlage auch in der Textilbranche.