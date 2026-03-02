Museum entdeckte neues Gemälde von Rembrandt

Bisher nur der Werkstatt des Künstlers zugeschrieben

Bis 1960 wurde das Gemälde nicht dem Maler Rembrandt zugeschrieben. Man dachte, es käme nur aus Rembrandts Werkstatt. 1961 wurde es von einer Privatperson gekauft und geriet in Vergessenheit. Sein jetziger Eigentümer hatte die Signatur von Rembrandt entdeckt, das Museum kontaktiert und es den Experten ermöglicht, das Gemälde mit den modernsten analytischen Mitteln und Techniken zu untersuchen. Mit deren Hilfe wurde vom Rijksmuseum in den vergangenen Jahren auch eines der berühmtesten Rembrandt-Gemälde – „Die Nachtwache“ – umfassend restauriert.