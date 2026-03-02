Vorteilswelt
Auch Gogl-Walli out

Ein ÖLV-Quartett bleibt für die Hallen-WM übrig

Sport-Mix
02.03.2026 13:59
Susanne Gogl-Walli verzichtet auf die WM (li. vorne).
Susanne Gogl-Walli verzichtet auf die WM (li. vorne).(Bild: James Rhodes)
Porträt von krone Sport
Von krone Sport

Auch 400-m-Rekordlerin Susanne Gogl-Walli lässt, wie vermutet, wegen ihrer Hamstring-Probleme die Hallen-WM in Torun (20. bis 22. März) aus. Damit fielen binnen einer Woche vier ÖLV-Leistungsträger für diese Titelkämpfe aus. Zuvor hatten Enzo Diessl (60 m Hürden), Raphael Pallitsch (1500 m), und Endiorass Kingley (Dreisprung) verzichtet. Jetzt bleibt ein ÖLV-Quartett für diese WM übrig.

0 Kommentare

Einen fixen Startplatz hat Karin Strametz, die über 60 m Hürden in 8,02 auf die Hundertstel genau das Direkt-Limit für die WM erzielt hatte. Zudem liegen die 60-m-Sprinterinnen Leni Lindner und Isabel Posch sowie Caroline Bredlinger (800 m) im Qualifikations-Ranking gut genug, dass ihnen ihr WM-Platz praktisch nicht mehr zu nehmen ist.

Starke WM-Form
Dieses Quartett hatte am vergangenen Wochenende bei den Staatsmeisterschaften in Wien auch eine starke WM-Form gezeigt. Leni Lindner gewann die 60 m in sensationellen 7,21 vor Isabel Posch (7,26), wobei beide persönliche Bestzeiten liefen. Karin Strametz setzte sich über die Hürden in tollen 8,05 durch. Und Caroline Bredlinger gelang ein tolles Gold-Double. Nach ihrem Sieg über 800 m in 2:06,17 war sie auch bei ihrem ersten ernsthaften 1500-m-Rennen in 4:16,31 erfolgreich. Damit schob sie sich auf Anhieb auf den sechsten Platz in der „ewigen“ ÖLV-Bestenliste über diese Strecke in der Halle.

Leni Lindner und Isabel Posch sprinten zur WM
Leni Lindner und Isabel Posch sprinten zur WM(Bild: ÖLV / Wolf Amri)

Viele Ausfälle in kurzer Zeit
Nachdem schon früh die besten ÖLV-Siebenkämpferinnen (Verena Mayr, Ivona Dadic, Sarah Lagger) auf eine Hallen-Saison verzichtet hatten, reduzierte sich durch die Absagen von Raphael Pallitsch, Enzo Diessl, Endiorass Kingley und jetzt Susi Gogl-Walli das ÖLV-Team für Torun immer mehr.

Caroline Bredlinger ist in toller WM-Form
Caroline Bredlinger ist in toller WM-Form(Bild: ÖLV / Wolf Amri)

Schade, denn Enzo Diessl hatte heuer sogar viermal über 60 m Hürden das Direkt-Limit für die WM (7,65) unterboten. Auch 1500-m-Läufer Raphael Pallitsch (3:36,55) hatte einen Platz für Torun praktisch fix wie auch Susanne Gogl-Walli, die bei ihrem Saisonstart in Ostrava über 400 m das Direkt-Limit von 51,77 nur um zwei Hundertstel verpasst hatte, was aber heuer ihr einziges Hallen-Rennen blieb. Schließlich hatte Endi Kingley wegen seiner Probleme im Sprunggelenk die WM schon vor den Staatsmeisterschaften in Wien abgeschrieben, wobei er aber sogar beim Absprung mit dem „falschen“ Fuß noch die Titel in seiner Spezialdisziplin und im Weitsprung gewann.

Voller Fokus auf den Sommer
Für dieses Quartett gilt jetzt der volle Fokus auf die Freiluftsaison mit der EM als Höhepunkt im August in Birmingham. Die Problematik ist auch, dass die Hallen-WM Ende März sehr spät stattfindet und die Freiluftsaison bereits am 8. Mai mit der Diamond League in Doha beginnt…

Folgen Sie uns auf