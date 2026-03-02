Ein ÖLV-Quartett bleibt für die Hallen-WM übrig

Schade, denn Enzo Diessl hatte heuer sogar viermal über 60 m Hürden das Direkt-Limit für die WM (7,65) unterboten. Auch 1500-m-Läufer Raphael Pallitsch (3:36,55) hatte einen Platz für Torun praktisch fix wie auch Susanne Gogl-Walli, die bei ihrem Saisonstart in Ostrava über 400 m das Direkt-Limit von 51,77 nur um zwei Hundertstel verpasst hatte, was aber heuer ihr einziges Hallen-Rennen blieb. Schließlich hatte Endi Kingley wegen seiner Probleme im Sprunggelenk die WM schon vor den Staatsmeisterschaften in Wien abgeschrieben, wobei er aber sogar beim Absprung mit dem „falschen“ Fuß noch die Titel in seiner Spezialdisziplin und im Weitsprung gewann.