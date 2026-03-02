Astrologin: „Woche, in der du endlich klar siehst“

Während sich der Nahost-Konflikt zuspitzt, sieht Astrologin Astrid Hogl-Kräuter die Eskalation auch in den Sternen. Ein aktuelles „Mars-Pluto-Quadrat“ stehe für erhöhte Gewaltbereitschaft und impulsive Entscheidungen auf weltpolitischer Ebene. Diplomatische Lösungen seien derzeit schwierig. Gleichzeitig bringe die Woche aber auch mehr innere Klarheit. Der Vollmond mit totaler Mondfinsternis markiere einen Wendepunkt: Weg vom äußeren Druck, hin zur eigenen Wahrheit. Emotional werde es ruhiger – aber intensiv. Mehr dazu sehen Sie im Video oben!