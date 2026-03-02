Astrologin: „Woche, in der du endlich klar siehst“

Während sich der Nahost-Konflikt zuspitzt, sieht Astrologin Astrid Hogl-Kräuter die Eskalation auch in den Sternen. Ein aktuelles „Mars-Pluto-Quadrat“ stehe für erhöhte Gewaltbereitschaft und impulsive Entscheidungen auf weltpolitischer Ebene. Diplomatische Lösungen seien derzeit schwierig. Gleichzeitig bringe die Woche aber auch mehr innere Klarheit. Der Vollmond mit totaler Mondfinsternis markiere einen Wendepunkt: Weg vom äußeren Druck, hin zur eigenen Wahrheit. Emotional werde es ruhiger – aber intensiv. Mehr dazu sehen Sie im Video oben!
Willkommen in unserer Community! Eingehende Beiträge werden geprüft und anschließend veröffentlicht. Bitte achten Sie auf Einhaltung unserer Netiquette und AGB. Für ausführliche Diskussionen steht Ihnen ebenso das krone.at-Forum zur Verfügung. Hier können Sie das Community-Team via unserer Melde- und Abhilfestelle kontaktieren.
User-Beiträge geben nicht notwendigerweise die Meinung des Betreibers/der Redaktion bzw. von Krone Multimedia (KMM) wieder. In diesem Sinne distanziert sich die Redaktion/der Betreiber von den Inhalten in diesem Diskussionsforum. KMM behält sich insbesondere vor, gegen geltendes Recht verstoßende, den guten Sitten oder der Netiquette widersprechende bzw. dem Ansehen von KMM zuwiderlaufende Beiträge zu löschen, diesbezüglichen Schadenersatz gegenüber dem betreffenden User geltend zu machen, die Nutzer-Daten zu Zwecken der Rechtsverfolgung zu verwenden und strafrechtlich relevante Beiträge zur Anzeige zu bringen (siehe auch AGB). Hier können Sie das Community-Team via unserer Melde- und Abhilfestelle kontaktieren.