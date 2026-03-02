Vorteilswelt
ePaper
Community
Gewinnspiele
Krone mobile
Immosuche
Jobsuche
Bazar

Diskutieren Sie mit!

Sparkurs: Wo würden Sie den Rotstift ansetzen?

Forum
02.03.2026 14:10
183 Abgeordnete: Gibt es bei der Größe des Nationalrats Einsparungspotenzial?
183 Abgeordnete: Gibt es bei der Größe des Nationalrats Einsparungspotenzial?(Bild: APA/ROLAND SCHLAGER)
Porträt von Stefan Svitak
Von Stefan Svitak

Die NEOS starten einen erneuten Anlauf, um überflüssige Posten in der Wiener Politik endgültig zu streichen. Im Visier: die sechs nicht amtsführenden Stadträte. Kostenpunkt für den Steuerzahler: satte 950.000 Euro pro Jahr. Doch das scheint nur die Spitze des Eisbergs zu sein. Welche Posten, von der Gemeindepolitik bis zur Bundesregierung, können Ihrer Meinung nach eingespart werden?

0 Kommentare

Nicht amtsführende Gemeinde- und Stadträte, 183 Bundesabgeordnete, neun Landesregierungen oder die größte Bundesregierung der vergangenen 40 Jahre mit insgesamt 21 Regierungsmitgliedern: Die Liste an möglichen einzusparenden Posten zieht sich von Vorarlberg bis ins Burgenland, von den kleinsten Gemeinden bis in die Bundespolitik. Welche Posten sind heute wirklich noch unersetzlich und wo wird schlichtweg Geld verbrannt?

Lesen Sie auch:
Auch im Rathaus soll laut unseren Lesern gelten: Geld nur für „intensive Arbeit“
„Geld nur für Arbeit“
Ämter ohne Funktion: Leser fordern Konsequenzen
24.11.2025
Wiener befragt
Fast alle wollen teure Sinnlos-Jobs abschaffen
08.12.2025
Meinl-Reisinger:
Bundesländer abschaffen? „Finde Idee erfrischend“
22.12.2025

Welche konkreten Posten könnten Ihrer Meinung nach eingespart werden? Reicht es, an einigen Stellen Über- und Doppelbesetzungen zu reduzieren, oder braucht es tiefgreifendere Reformen? Wie sollen diese aussehen? Gibt es Bereiche, wo Sie sich hingegen mehr politisches Personal wünschen würden? Wir freuen uns auf Ihre Vorschläge und Ansichten in den Kommentaren!

Loading...
00:00 / 00:00
Abspielen
Schließen
Aufklappen
kein Artikelbild
Loading...
Vorige 10 Sekunden
Zum Vorigen Wechseln
Abspielen
Zum Nächsten Wechseln
Nächste 10 Sekunden
00:00
00:00
1.0x Geschwindigkeit
Forum
02.03.2026 14:10
Jetzt kommentieren
Loading
Eingeloggt als 
Nicht der richtige User? Logout

Willkommen in unserer Community! Eingehende Beiträge werden geprüft und anschließend veröffentlicht. Bitte achten Sie auf Einhaltung unserer Netiquette und AGB. Für ausführliche Diskussionen steht Ihnen ebenso das krone.at-Forum zur Verfügung. Hier können Sie das Community-Team via unserer Melde- und Abhilfestelle kontaktieren.

User-Beiträge geben nicht notwendigerweise die Meinung des Betreibers/der Redaktion bzw. von Krone Multimedia (KMM) wieder. In diesem Sinne distanziert sich die Redaktion/der Betreiber von den Inhalten in diesem Diskussionsforum. KMM behält sich insbesondere vor, gegen geltendes Recht verstoßende, den guten Sitten oder der Netiquette widersprechende bzw. dem Ansehen von KMM zuwiderlaufende Beiträge zu löschen, diesbezüglichen Schadenersatz gegenüber dem betreffenden User geltend zu machen, die Nutzer-Daten zu Zwecken der Rechtsverfolgung zu verwenden und strafrechtlich relevante Beiträge zur Anzeige zu bringen (siehe auch AGB). Hier können Sie das Community-Team via unserer Melde- und Abhilfestelle kontaktieren.

Top-3

Gelesen

Kommentiert
Außenpolitik
Exil-Iraner jubeln nach Bericht über Tod Khameneis
416.888 mal gelesen
Außenpolitik
Trump nennt Zeitplan ++ Paris verlegt Kriegsschiff
401.874 mal gelesen
Ausland
USA: „Arbeit beginnt erst“ ++ Gaspreis explodiert
221.710 mal gelesen
Ein US-Kampfjet vom Typ Super Hornet hebt am Sonntag vom Flugzeugträger Abrahm Lincoln in ...
Außenpolitik
Trump nennt Zeitplan ++ Paris verlegt Kriegsschiff
3886 mal kommentiert
Außenpolitik
Exil-Iraner jubeln nach Bericht über Tod Khameneis
2188 mal kommentiert
Ausland
USA: „Arbeit beginnt erst“ ++ Gaspreis explodiert
2151 mal kommentiert
Ein US-Kampfjet vom Typ Super Hornet hebt am Sonntag vom Flugzeugträger Abrahm Lincoln in ...
Mehr Forum
Frage des Tages
Sollen Privatarzt-Honorare gedeckelt werden?
Frage des Tages
Kann sich im Iran die Demokratie nun durchsetzen?
Diskutieren Sie mit!
FPÖ klar vorne: War das zu erwarten?
Diskutieren Sie mit!
Wie nutzen Sie die ersten Sonnenstrahlen?
Frage des Tages
Iran-Krieg: Wird der Sprit nun teurer?
Newsletter
Newsletter
ALLE NEWSLETTER
Kostenlose Spiele
Spiel: Solitär
Solitär
Spiel: Kreuzworträtsel
Kreuzworträtsel
Spiel: Mahjong
Mahjong
Spiel: Bubbles Shooter
Bubbles Shooter
Spiel: Exchange
Exchange
Spiel: Sudoku
Sudoku
Spiel: Snake
Snake
Vorteilswelt

Magazine der Kronen Zeitung

Alle Magazine
Abo-Service
Vorteilswelt
ePaper
Gewinnspiele
Community
Immosuche
Jobsuche
Bazar
  • Wien
  • Niederösterreich
  • Burgenland
  • Oberösterreich
  • Kärnten
  • Steiermark
  • Salzburg
  • Tirol
  • Vorarlberg
Kontakt
Karriere
Werbung
AGB / ANB
Datenschutz & Cookies
Offenlegung
Impressum
© Krone Multimedia GmbH & Co KG 2026 Muthgasse 2, 1190 Wien
Folgen Sie uns auf