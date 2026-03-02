Zwei Jugend-Coups in Wien: Jüngster Täter erst 10!

Ein brutaler Raub auf einen 13-Jährigen am Sonntagabend in Wien-Floridsdorf sorgt aktuell für Entsetzen – vor allem wegen des unfassbar jungen Alters der mutmaßlichen Täter!
Sonntagabend im Bereich Jedlerseer Straße/Sinawastingasse: Ein verletzter 13-Jähriger schleppt sich einem Passanten entgegen. Der Mann alarmiert sofort die Polizei. Kurz darauf erzählt das Opfer den Beamten eine Geschichte, die fassungslos macht.
Zu Boden gestoßen und Schläge verpasst
Der Teenager war auf dem Weg in einen Park, um Freunde zu treffen. Plötzlich wurde er von einer Gruppe Jugendlicher angesprochen. Dann die Attacke: Die Burschen stießen ihn zu Boden, schlugen auf ihn ein – und raubten ihn aus. Handy, Schuhe, Gürtel, Kappe – alles weg! Dem 13-Jährigen gelang verletzt die Flucht. Die Wiener Berufsrettung brachte ihn ins Spital.
Als Polizisten anschließend im Park nach den Tätern suchten, rannten mehrere Jugendliche davon. Vier konnten rasch gestoppt werden – und ihr Alter sorgt für Erschütterung.
15-Jähriger wurde festgenommen
Ein 10-Jähriger, zwei 12-Jährige und ein 15-Jähriger – allesamt österreichische Staatsbürger! Die drei Jüngsten sind noch strafunmündig. Sie behaupteten, nur „dabei gewesen“ zu sein, und wurden nach der Befragung ihren Eltern übergeben. Der 15-Jährige wurde vorläufig festgenommen und befindet sich in polizeilicher Anhaltung.
Zwei weitere Verdächtige sind noch flüchtig. Die Ermittlungen führt das Landeskriminalamt Wien.
Versuchter Einbruch in Geschäftslokal
Doch damit nicht genug: In der Nacht auf Montag sorgte ein weiterer Polizeieinsatz in Wien-Brigittenau für Aufregung. Ein Zeuge beobachtete drei Jugendliche, die versuchten, mit einer Eisenstange die Tür eines Geschäftslokals aufzubrechen. Der Mann reagierte sofort und verständigte die Polizei.
Dank genauer Personenbeschreibungen und Hinweisen zur Fluchtrichtung konnten die Beamten wenig später drei Tatverdächtige anhalten. Und wieder sorgt das Alter für Staunen: ein 13-Jähriger (Österreich) sowie zwei 14-Jährige (Serbien und Österreich).
Vor Ort zeigten sich die Jugendlichen geständig. Die beiden 14-Jährigen – bereits strafmündig – wurden vorläufig festgenommen und befinden sich derzeit in polizeilicher Anhaltung. Der 13-Jährige wurde an seine Obsorgeberechtigten übergeben.
Die weiteren Ermittlungen führt ebenfalls das Landeskriminalamt Wien, Außenstelle Zentrum Ost.
