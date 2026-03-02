Vorteilswelt
ePaper
Community
Gewinnspiele
Krone mobile
Immosuche
Jobsuche
Bazar

Drama in NÖ

Auto ging nach Unfall in Flammen auf: Lenker tot!

Niederösterreich
02.03.2026 14:37
Die Feuerwehr löschte den Pkw, mit dem der 77-Jährige gegen den Baum gekracht war.
Die Feuerwehr löschte den Pkw, mit dem der 77-Jährige gegen den Baum gekracht war.(Bild: Freiwillige Feuerwehr Frankenfels)
Porträt von Niederösterreich-Krone
Von Niederösterreich-Krone

Schlimmer Unfall Montagfrüh in Frankenfels im Pielachtal (NÖ): Ein Lenker (77) kam in einer Linkskurve von der Fahrbahn ab. Der Wagen krachte frontal gegen einen Baum und ging in Flammen auf. Zwei Passanten zogen den Pensionisten aus dem Auto, er erlag aber noch am Unfallort seinen Verletzungen.

0 Kommentare

Kurz vor 6 Uhr früh wurden die Einsatzkräfte auf die L102 in Frankenfels im Bezirk St. Pölten gerufen. Ein Fahrzeugbrand, so die Alarmierung. Erst am Anfahrtsweg erfuhren die Florianis, dass es sich dabei um einen schweren Verkehrsunfall gehandelt hat.

Ersthelfer reagierten prompt
Der Pensionist war aus noch ungeklärter Ursache in einer Linkskurve von der Fahrbahn abgekommen. Der Pkw prallte frontal gegen einen Baum, wenig später stand er in Vollbrand. Ersthelfer reagierten prompt und zogen den Mann aus dem Wrack, eine weitere Person setzte sofort die Rettungskette in Gang. Doch für den 77-Jährigen kam jede Hilfe zu spät: Er erlag noch am Unfallort seinen Verletzungen.

Loading...
00:00 / 00:00
Abspielen
Schließen
Aufklappen
kein Artikelbild
Loading...
Vorige 10 Sekunden
Zum Vorigen Wechseln
Abspielen
Zum Nächsten Wechseln
Nächste 10 Sekunden
00:00
00:00
1.0x Geschwindigkeit
Niederösterreich
02.03.2026 14:37
Jetzt kommentieren
Ähnliche Themen
FrankenfelsSt. Pölten
UnfallLinkskurveFahrbahnAutoPensionisten
Loading
Eingeloggt als 
Nicht der richtige User? Logout

Willkommen in unserer Community! Eingehende Beiträge werden geprüft und anschließend veröffentlicht. Bitte achten Sie auf Einhaltung unserer Netiquette und AGB. Für ausführliche Diskussionen steht Ihnen ebenso das krone.at-Forum zur Verfügung. Hier können Sie das Community-Team via unserer Melde- und Abhilfestelle kontaktieren.

User-Beiträge geben nicht notwendigerweise die Meinung des Betreibers/der Redaktion bzw. von Krone Multimedia (KMM) wieder. In diesem Sinne distanziert sich die Redaktion/der Betreiber von den Inhalten in diesem Diskussionsforum. KMM behält sich insbesondere vor, gegen geltendes Recht verstoßende, den guten Sitten oder der Netiquette widersprechende bzw. dem Ansehen von KMM zuwiderlaufende Beiträge zu löschen, diesbezüglichen Schadenersatz gegenüber dem betreffenden User geltend zu machen, die Nutzer-Daten zu Zwecken der Rechtsverfolgung zu verwenden und strafrechtlich relevante Beiträge zur Anzeige zu bringen (siehe auch AGB). Hier können Sie das Community-Team via unserer Melde- und Abhilfestelle kontaktieren.

Niederösterreich

krone.tv

Ein US-Kampfjet vom Typ Super Hornet hebt am Sonntag vom Flugzeugträger Abrahm Lincoln in ...
Live
krone.at-Liveticker
USA: „Arbeit beginnt erst“ ++ Gaspreis explodiert
Der Krieg im Nahen Osten führt auch an den Börsen zu Verunsicherung.
Eskalation in Nahost
Aktien auf Talfahrt – Öl und Gas werden teurer
Am Freitagabend marschierte dieses Paar in den Hofladen und füllte sich drei Taschen.
Hofladen geplündert
Diebe ließen Waren im Wert von 850 Euro mitgehen
Der Pilot verlor die Kontrolle über den Flieger und krachte wohl ungebremst mit der Flugzeugnase ...
Trümmerfeld auf Acker
Pilot stürzt vor den Augen der Tochter in den Tod!
In einem Brief an die Stadt beschreibt Schulsprecher Viktor Branković die schlimmen Zustände auf ...
Offener Brief
„Gumpi“: Schüler werden mit Drogenspritzen gejagt
Newsletter
Top-3

Gelesen

Kommentiert
Außenpolitik
Exil-Iraner jubeln nach Bericht über Tod Khameneis
416.888 mal gelesen
Außenpolitik
Trump nennt Zeitplan ++ Paris verlegt Kriegsschiff
401.874 mal gelesen
Ausland
USA: „Arbeit beginnt erst“ ++ Gaspreis explodiert
221.710 mal gelesen
Ein US-Kampfjet vom Typ Super Hornet hebt am Sonntag vom Flugzeugträger Abrahm Lincoln in ...
Außenpolitik
Trump nennt Zeitplan ++ Paris verlegt Kriegsschiff
3886 mal kommentiert
Außenpolitik
Exil-Iraner jubeln nach Bericht über Tod Khameneis
2188 mal kommentiert
Ausland
USA: „Arbeit beginnt erst“ ++ Gaspreis explodiert
2151 mal kommentiert
Ein US-Kampfjet vom Typ Super Hornet hebt am Sonntag vom Flugzeugträger Abrahm Lincoln in ...
Newsletter
ALLE NEWSLETTER
Kostenlose Spiele
Spiel: Solitär
Solitär
Spiel: Kreuzworträtsel
Kreuzworträtsel
Spiel: Mahjong
Mahjong
Spiel: Bubbles Shooter
Bubbles Shooter
Spiel: Exchange
Exchange
Spiel: Sudoku
Sudoku
Spiel: Snake
Snake
Vorteilswelt

Magazine der Kronen Zeitung

Alle Magazine
Abo-Service
Vorteilswelt
ePaper
Gewinnspiele
Community
Immosuche
Jobsuche
Bazar
  • Wien
  • Niederösterreich
  • Burgenland
  • Oberösterreich
  • Kärnten
  • Steiermark
  • Salzburg
  • Tirol
  • Vorarlberg
Kontakt
Karriere
Werbung
AGB / ANB
Datenschutz & Cookies
Offenlegung
Impressum
© Krone Multimedia GmbH & Co KG 2026 Muthgasse 2, 1190 Wien
Folgen Sie uns auf