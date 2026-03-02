Auto ging nach Unfall in Flammen auf: Lenker tot!

Schlimmer Unfall Montagfrüh in Frankenfels im Pielachtal (NÖ): Ein Lenker (77) kam in einer Linkskurve von der Fahrbahn ab. Der Wagen krachte frontal gegen einen Baum und ging in Flammen auf. Zwei Passanten zogen den Pensionisten aus dem Auto, er erlag aber noch am Unfallort seinen Verletzungen.
Kurz vor 6 Uhr früh wurden die Einsatzkräfte auf die L102 in Frankenfels im Bezirk St. Pölten gerufen. Ein Fahrzeugbrand, so die Alarmierung. Erst am Anfahrtsweg erfuhren die Florianis, dass es sich dabei um einen schweren Verkehrsunfall gehandelt hat.
Ersthelfer reagierten prompt
Der Pensionist war aus noch ungeklärter Ursache in einer Linkskurve von der Fahrbahn abgekommen. Der Pkw prallte frontal gegen einen Baum, wenig später stand er in Vollbrand. Ersthelfer reagierten prompt und zogen den Mann aus dem Wrack, eine weitere Person setzte sofort die Rettungskette in Gang. Doch für den 77-Jährigen kam jede Hilfe zu spät: Er erlag noch am Unfallort seinen Verletzungen.
