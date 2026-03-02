Auto ging nach Unfall in Flammen auf: Lenker tot!

Ersthelfer reagierten prompt

Der Pensionist war aus noch ungeklärter Ursache in einer Linkskurve von der Fahrbahn abgekommen. Der Pkw prallte frontal gegen einen Baum, wenig später stand er in Vollbrand. Ersthelfer reagierten prompt und zogen den Mann aus dem Wrack, eine weitere Person setzte sofort die Rettungskette in Gang. Doch für den 77-Jährigen kam jede Hilfe zu spät: Er erlag noch am Unfallort seinen Verletzungen.