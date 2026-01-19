Droßer Schlosshotel-Projekt wieder auf Schiene

Zwei Jahre lang dauert die Posse um ein geplantes Schlosshotel im niederösterreichischen Droß bereits. Nach einem politischen Wechsel ist das Projekt aber nun so knapp vor der Umsetzung wie nie zuvor. 2029 soll das Schlossareal im neuen Glanz erstrahlen.
Sebastian Vollmann kämpfte gegen Windmühlen. Ein Jahr lang versuchte er, den ehemaligen Bürgermeister samt Gemeinderat von einem Luxus-Hotel im vor sich hin verfallenden Schloss von Droß zu überzeugen. Vergeblich. Dabei hatte Vollmann als Initiator einer Investorengruppe finanziell alles in trockenen Tüchern, der Gemeinde jährliche Gewinne von mehreren Hunderttausend Euro zugesichert. Neben den Investoren sicherten sich die Projektbetreiber noch mit einem 30-jährigen Betreibervertrag mit dem internationalen Hotelkonzern InterContinental ab. „Rund 40 Millionen Euro sollen insgesamt investiert werden“, pries Vollmann, Geschäftsführer der Grünes Tal Hotel GmbH, das Projekt an. Vergeblich. Das Projekt stand kurz vor dem Scheitern.
Willkommen in unserer Community! Eingehende Beiträge werden geprüft und anschließend veröffentlicht. Bitte achten Sie auf Einhaltung unserer Netiquette und AGB. Für ausführliche Diskussionen steht Ihnen ebenso das krone.at-Forum zur Verfügung. Hier können Sie das Community-Team via unserer Melde- und Abhilfestelle kontaktieren.
User-Beiträge geben nicht notwendigerweise die Meinung des Betreibers/der Redaktion bzw. von Krone Multimedia (KMM) wieder. In diesem Sinne distanziert sich die Redaktion/der Betreiber von den Inhalten in diesem Diskussionsforum. KMM behält sich insbesondere vor, gegen geltendes Recht verstoßende, den guten Sitten oder der Netiquette widersprechende bzw. dem Ansehen von KMM zuwiderlaufende Beiträge zu löschen, diesbezüglichen Schadenersatz gegenüber dem betreffenden User geltend zu machen, die Nutzer-Daten zu Zwecken der Rechtsverfolgung zu verwenden und strafrechtlich relevante Beiträge zur Anzeige zu bringen (siehe auch AGB). Hier können Sie das Community-Team via unserer Melde- und Abhilfestelle kontaktieren.