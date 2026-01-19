Droßer Schlosshotel-Projekt wieder auf Schiene

Sebastian Vollmann kämpfte gegen Windmühlen. Ein Jahr lang versuchte er, den ehemaligen Bürgermeister samt Gemeinderat von einem Luxus-Hotel im vor sich hin verfallenden Schloss von Droß zu überzeugen. Vergeblich. Dabei hatte Vollmann als Initiator einer Investorengruppe finanziell alles in trockenen Tüchern, der Gemeinde jährliche Gewinne von mehreren Hunderttausend Euro zugesichert. Neben den Investoren sicherten sich die Projektbetreiber noch mit einem 30-jährigen Betreibervertrag mit dem internationalen Hotelkonzern InterContinental ab. „Rund 40 Millionen Euro sollen insgesamt investiert werden“, pries Vollmann, Geschäftsführer der Grünes Tal Hotel GmbH, das Projekt an. Vergeblich. Das Projekt stand kurz vor dem Scheitern.