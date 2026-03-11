Protein-Power: Bohnen-Eintopf

„Cassoulet“, ein Klassiker der französischen Küche. Chefkoch Peter Lehner hat wieder viele, gesunde Tipps für uns und kocht diesen Eintopf mit viel Liebe zum Detail. Kräuter und proteinreiche Bohnen machen den Eintopf zu einem herrlichen Veggie-Gericht. Diesmal hat Peter aber auch eine köstliche, alternative „Einlage“ dazu geplant. Ein Schweinsfilet mit Farce im Strudelteig. Guten Appetit!