Protein-Power: Bohnen-Eintopf

„Cassoulet“, ein Klassiker der französischen Küche. Chefkoch Peter Lehner hat wieder viele, gesunde Tipps für uns und kocht diesen Eintopf mit viel Liebe zum Detail. Kräuter und proteinreiche Bohnen machen den Eintopf zu einem herrlichen Veggie-Gericht. Diesmal hat Peter aber auch eine köstliche, alternative „Einlage“ dazu geplant. Ein Schweinsfilet mit Farce im Strudelteig. Guten Appetit!
Bohnen-Cassoulet
Zutaten: 50g Butter, 200g weiße gekochte Bohnen, 200g gekochte Kidney Bohnen, 1 TL Majoran, 1TL Bohnenkraut, 2 Schalotten fein gewürfelt, 1 Karotte fein gewürfelt, 2 Stangen Staudensellerie fein gewürfelt, 2 Zehen Knoblauch, 500ml Gemüsefond, 250g Pelati Tomaten, 1 EL Tomatenmark, Lorbeer, Thymian, Salz, Pfeffer
Zubereitung:
Das ganze Gemüse in etwas Olivenöl ca. 10 Minuten bei niedriger Hitze dünsten. Anschließend mit Gemüsefond aufgießen und die Pelati dazugeben. Alles auf die Hälfte einkochen. Kräuter und Bohnen hinzufügen und 10 Minuten leicht köcheln lassen. Mit Salz, Pfeffer und Butter abschmecken.
Filet im Strudelteig
Zutaten: 500g Schweinsfilet vom Mittelstück, 2 Blätter Strudelteig, Farce, 1 Eidotter
Zutaten Farce:
100g Hühnerfilet, 100g Schweinsfilet, 80ml Obers, 1 Ei, Salz, Pfeffer
Zubereitung Farce:
Alle Zutaten in einem Cutter fein mixen und mit Salz und Pfeffer abschmecken.
Zubereitung:
Filet von allen Seiten goldbraun anbraten, mit Salz und Pfeffer würzen und im Kühlschrank abkühlen lassen. Den Strudelteig auflegen und dünn mit Farce bestreichen. Das abgekühlte Filet einrollen und die Enden verschließen. Die „Rolle“ mit Eidotter leicht bepinseln und im Ofen bei 160°C ca. 15-20 Minuten goldbraun backen. Das Filet im Strudelteig auf dem Bohnen-Cassoulet anrichten und genießen!