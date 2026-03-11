Citizens zu Gast bei Real ++ Saisonende für Hörl

Bayern und Ateltico Madrid ballern sich wohl frühzeitig ins Champions League Viertelfinale, Jannik Sinner steht nach einem harten Kampf im Viertelfinale von Indian Wells und ein ÖSV-Adler beendet frühzeitig die noch laufende Saison – das und noch mehr sind ihre Themen in den Krone Sport-News mit Moderator Martin Grasl am Mittwoch, dem 11. März.