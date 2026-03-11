Ski Cross: ÖSV-Quartett beim Heim-Weltcup dabei

Von elf angetretenen ÖSV-Aktiven haben am Mittwoch vier die Qualifikation für den Ski-Cross-Heimweltcup im Montafon geschafft.
Bei den Männern kamen Adam Kappacher, Christoph Danksagmüller und Johannes Aujesky über die Ränge 6, 20 und 31 weiter, bei den Frauen Christina Födermayr als 14. Nicht geschafft haben es u.a. die Olympiateilnehmer Nicolas Lussnig als 44. sowie Katrin Offner und Sonja Gigler als 19. und 24. Der Bewerb ist für Donnerstag (13.20 Uhr) geplant.
Tristan Takats ist nur Zuschauer. Bei einem Sturz wenige Tage vor der Olympia-Nominierung beim Weltcup in Veysonnaz hatte er sich einen Kreuzband-, Außenband- und Meniskusriss im rechten Knie sowie einen unverschobenen Bruch des siebenten Halswirbels zugezogen. Nach 13 Tagen im Unfallkrankenhaus Graz und zwei gut verlaufenen Operationen beginnt Takats nächste Woche in der Steiermark in der Klinik Tobelbad mit der eigentlichen Regeneration – mit Blick auf die Saison 2026/27.
