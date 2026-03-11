Ski Cross: ÖSV-Quartett beim Heim-Weltcup dabei

Tristan Takats ist nur Zuschauer. Bei einem Sturz wenige Tage vor der Olympia-Nominierung beim Weltcup in Veysonnaz hatte er sich einen Kreuzband-, Außenband- und Meniskusriss im rechten Knie sowie einen unverschobenen Bruch des siebenten Halswirbels zugezogen. Nach 13 Tagen im Unfallkrankenhaus Graz und zwei gut verlaufenen Operationen beginnt Takats nächste Woche in der Steiermark in der Klinik Tobelbad mit der eigentlichen Regeneration – mit Blick auf die Saison 2026/27.