Ofner in Quali out

Ski Cross: ÖSV-Quartett beim Heim-Weltcup dabei

Wintersport
11.03.2026 15:27
Vier von elf angetretenen ÖSV-Athleten haben die Quali geschafft.
Vier von elf angetretenen ÖSV-Athleten haben die Quali geschafft.(Bild: GEPA)
Porträt von krone Sport
Von krone Sport

Von elf angetretenen ÖSV-Aktiven haben am Mittwoch vier die Qualifikation für den Ski-Cross-Heimweltcup im Montafon geschafft. 

0 Kommentare

Bei den Männern kamen Adam Kappacher, Christoph Danksagmüller und Johannes Aujesky über die Ränge 6, 20 und 31 weiter, bei den Frauen Christina Födermayr als 14. Nicht geschafft haben es u.a. die Olympiateilnehmer Nicolas Lussnig als 44. sowie Katrin Offner und Sonja Gigler als 19. und 24. Der Bewerb ist für Donnerstag (13.20 Uhr) geplant.

Tristan Takats ist nur Zuschauer. Bei einem Sturz wenige Tage vor der Olympia-Nominierung beim Weltcup in Veysonnaz hatte er sich einen Kreuzband-, Außenband- und Meniskusriss im rechten Knie sowie einen unverschobenen Bruch des siebenten Halswirbels zugezogen. Nach 13 Tagen im Unfallkrankenhaus Graz und zwei gut verlaufenen Operationen beginnt Takats nächste Woche in der Steiermark in der Klinik Tobelbad mit der eigentlichen Regeneration – mit Blick auf die Saison 2026/27.

Wintersport
11.03.2026 15:27
