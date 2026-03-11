Falsches Stadion! Barca-Fan liegt 600 km daneben

„Einer unserer Freiwilligen kam ins Büro, um uns mitzuteilen, dass dieser Mann aufgetaucht war und erwartet hatte, den FC Barcelona zu sehen. Sein Englisch war nicht besonders gut, aber soweit wir es verstehen konnten, kam er aus London. Ich vermute, er hat St. James Park in sein Handy eingegeben und ist dann einfach den Anweisungen gefolgt“, schildert ein Verantwortlicher von Exeter City die Situation.