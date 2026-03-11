Vorteilswelt
ePaper
Community
Gewinnspiele
Krone mobile
Immosuche
Jobsuche
Bazar

3. Liga statt CL

Falsches Stadion! Barca-Fan liegt 600 km daneben

Fußball International
11.03.2026 15:47
Im St. James Park in Exeter fand am Dienstagabend kein Champions-League-Match statt.
Im St. James Park in Exeter fand am Dienstagabend kein Champions-League-Match statt.(Bild: AFP/APA/Adrian Dennis)
Porträt von David Hofer
Von David Hofer

Bitterer Abend für einen Fan des FC Barcelona. Eigentlich wollte der Spanier seinen Verein im St. James' Park von Newcastle im Champions-League-Achtelfinale unterstützen, landete schließlich aber knapp 600 Kilometer entfernt am anderen Ende Englands. Dort bekam er aber immerhin noch ein Match zu sehen ...

0 Kommentare

Während der FC Barcelona sich am Dienstagabend im St James’ Park in Newcastle zu einem 1:1 in letzter Sekunde mühte, verfolgte ein mitgereister Fan der Katalanen rund 600 Kilometer entfernt eine Partie der dritten englischen Fußball-Liga. 

In Newcastle rettete Lamine Yamal dem FC Barcelona in der Nachspielzeit noch ein Remis.
In Newcastle rettete Lamine Yamal dem FC Barcelona in der Nachspielzeit noch ein Remis.(Bild: AP/Jon Super)

Dabei wollte er eigentlich auch Königsklasse erleben und hatte sich ein Ticket für das Spiel des FC Barcelona gekauft, war nach London geflogen und dann ... dann kam es zu einem folgenschweren Fehler. Denn er gab offenbar nur St. James Park als Ziel ein – und landete so nicht im Norden Englands, sondern am anderen Ende der Insel bei Exeter City. 

Trost-Ticket für Match geschenkt
Der Irrtum fiel erst im dortigen St. James Park auf, wie die „Sun“ berichtet. Denn just an diesem Abend fand dort auch ein Match der dritten englischen Liga zwischen Exeter City und Lincoln City statt. Am Drehkreuz angekommen, funktionierte das Ticket des Barca-Fans nicht. 

„Einer unserer Freiwilligen kam ins Büro, um uns mitzuteilen, dass dieser Mann aufgetaucht war und erwartet hatte, den FC Barcelona zu sehen. Sein Englisch war nicht besonders gut, aber soweit wir es verstehen konnten, kam er aus London. Ich vermute, er hat St. James Park in sein Handy eingegeben und ist dann einfach den Anweisungen gefolgt“, schildert ein Verantwortlicher von Exeter City die Situation. 

Lesen Sie auch:
Lamine Yamal rettete zumindest einen Punkt.
Champions League
In Minute 96! Lamine Yamal rettet Barcelona Remis
10.03.2026

Der Mann sei „ziemlich niedergeschlagen und etwas verlegen“ gewesen, deshalb wurde ihm ein Ticket für das Match gegen Lincoln City geschenkt. So konnte der Katalane wenigstens noch miterleben, wie Tabellenführer Lincoln City durch einen 1:0-Sieg einen weiteren Schritt Richtung Aufstieg machte ... 

Loading...
00:00 / 00:00
Abspielen
Schließen
Aufklappen
kein Artikelbild
Loading...
Vorige 10 Sekunden
Zum Vorigen Wechseln
Abspielen
Zum Nächsten Wechseln
Nächste 10 Sekunden
00:00
00:00
1.0x Geschwindigkeit
Fußball International
11.03.2026 15:47
Jetzt kommentieren
Loading
Eingeloggt als 
Nicht der richtige User? Logout

Willkommen in unserer Community! Eingehende Beiträge werden geprüft und anschließend veröffentlicht. Bitte achten Sie auf Einhaltung unserer Netiquette und AGB. Für ausführliche Diskussionen steht Ihnen ebenso das krone.at-Forum zur Verfügung. Hier können Sie das Community-Team via unserer Melde- und Abhilfestelle kontaktieren.

User-Beiträge geben nicht notwendigerweise die Meinung des Betreibers/der Redaktion bzw. von Krone Multimedia (KMM) wieder. In diesem Sinne distanziert sich die Redaktion/der Betreiber von den Inhalten in diesem Diskussionsforum. KMM behält sich insbesondere vor, gegen geltendes Recht verstoßende, den guten Sitten oder der Netiquette widersprechende bzw. dem Ansehen von KMM zuwiderlaufende Beiträge zu löschen, diesbezüglichen Schadenersatz gegenüber dem betreffenden User geltend zu machen, die Nutzer-Daten zu Zwecken der Rechtsverfolgung zu verwenden und strafrechtlich relevante Beiträge zur Anzeige zu bringen (siehe auch AGB). Hier können Sie das Community-Team via unserer Melde- und Abhilfestelle kontaktieren.

Newsletter
KMM
Top-3

Gelesen

Kommentiert
Außenpolitik
Trump: „Großer Fehler + Irans Eliteschiff versenkt
316.109 mal gelesen
Außenpolitik
Khamenei-Sohn neuer Führer + Siebter US-Soldat tot
269.157 mal gelesen
Während die USA den siebten toten US-Soldaten betrauern, hat der Iran einen neuen geistlichen ...
Außenpolitik
Weltgrößter Öl-Exporteur warnt vor Katastrophe
179.126 mal gelesen
Der Krieg im Nahen Osten hat zu einem Anstieg der Ölpreise geführt, was sich negativ auf die ...
Außenpolitik
Weltgrößter Öl-Exporteur warnt vor Katastrophe
1801 mal kommentiert
Der Krieg im Nahen Osten hat zu einem Anstieg der Ölpreise geführt, was sich negativ auf die ...
Innenpolitik
Spritpreise: Verschiedene Ideen, aber keine Lösung
1375 mal kommentiert
Vizekanzler und Kanzler überschlagen sich plötzlich mit Vorschlägen, was die Eindämmung der ...
Außenpolitik
Trump: „Großer Fehler + Irans Eliteschiff versenkt
1322 mal kommentiert
Mehr Fußball International
3. Liga statt CL
Falsches Stadion! Barca-Fan liegt 600 km daneben
Wie einst bei Ramos?
UEFA prüft Spielberichte: Droht Bayern noch Ärger?
Krieg im Nahen Osten
Sportminister deutlich: Iran nicht bei Fußball-WM!
Dramatische Szenen
Tränen und Angst bei Irans Fußball-Frauen
Bewusst provoziert?
„Ärgerlich!“ Aufregung um „cleveren“ Kimmich
Newsletter
ALLE NEWSLETTER
Kostenlose Spiele
Spiel: Solitär
Solitär
Spiel: Kreuzworträtsel
Kreuzworträtsel
Spiel: Mahjong
Mahjong
Spiel: Bubbles Shooter
Bubbles Shooter
Spiel: Exchange
Exchange
Spiel: Sudoku
Sudoku
Spiel: Snake
Snake

Vorteilswelt

Alle Anzeigen

Magazine der Kronen Zeitung

Alle Magazine
Abo-Service
Vorteilswelt
ePaper
Gewinnspiele
Community
Immosuche
Jobsuche
Bazar
  • Wien
  • Niederösterreich
  • Burgenland
  • Oberösterreich
  • Kärnten
  • Steiermark
  • Salzburg
  • Tirol
  • Vorarlberg
Kontakt
Karriere
Werbung
AGB / ANB
Datenschutz & Cookies
Offenlegung
Impressum
© Krone Multimedia GmbH & Co KG 2026 Muthgasse 2, 1190 Wien
Folgen Sie uns auf