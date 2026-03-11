Falsches Stadion! Barca-Fan liegt 600 km daneben

Bitterer Abend für einen Fan des FC Barcelona. Eigentlich wollte der Spanier seinen Verein im St. James' Park von Newcastle im Champions-League-Achtelfinale unterstützen, landete schließlich aber knapp 600 Kilometer entfernt am anderen Ende Englands. Dort bekam er aber immerhin noch ein Match zu sehen ...
Während der FC Barcelona sich am Dienstagabend im St James’ Park in Newcastle zu einem 1:1 in letzter Sekunde mühte, verfolgte ein mitgereister Fan der Katalanen rund 600 Kilometer entfernt eine Partie der dritten englischen Fußball-Liga.
Dabei wollte er eigentlich auch Königsklasse erleben und hatte sich ein Ticket für das Spiel des FC Barcelona gekauft, war nach London geflogen und dann ... dann kam es zu einem folgenschweren Fehler. Denn er gab offenbar nur St. James Park als Ziel ein – und landete so nicht im Norden Englands, sondern am anderen Ende der Insel bei Exeter City.
Trost-Ticket für Match geschenkt
Der Irrtum fiel erst im dortigen St. James Park auf, wie die „Sun“ berichtet. Denn just an diesem Abend fand dort auch ein Match der dritten englischen Liga zwischen Exeter City und Lincoln City statt. Am Drehkreuz angekommen, funktionierte das Ticket des Barca-Fans nicht.
„Einer unserer Freiwilligen kam ins Büro, um uns mitzuteilen, dass dieser Mann aufgetaucht war und erwartet hatte, den FC Barcelona zu sehen. Sein Englisch war nicht besonders gut, aber soweit wir es verstehen konnten, kam er aus London. Ich vermute, er hat St. James Park in sein Handy eingegeben und ist dann einfach den Anweisungen gefolgt“, schildert ein Verantwortlicher von Exeter City die Situation.
Der Mann sei „ziemlich niedergeschlagen und etwas verlegen“ gewesen, deshalb wurde ihm ein Ticket für das Match gegen Lincoln City geschenkt. So konnte der Katalane wenigstens noch miterleben, wie Tabellenführer Lincoln City durch einen 1:0-Sieg einen weiteren Schritt Richtung Aufstieg machte ...
