Die schrägsten Looks der Pariser Modewoche

Modisch den Durchblick behalten?

Über den Schlüsselloch-Hut bei Pierre Cardin, bei dem man wohl schwer den Durchblick behalten kann, der dafür aber farblich auf den Pfeil-Schal abgestimmt war, musste wohl so mancher Gast in der Front Row ebenso schmunzeln wie über ein Kleid, das wie eine Mischung aus Harlekin-Kostüm und dem Outfit der Schweizergarde wirkte.