Sprit-Teuerungswelle bedroht nun unsere Landwirte

Die heimischen Landwirte stehen massiv unter Druck, denn neben den steigenden Kosten für Treibstoff haben auch die Preise für Düngemittel kräftig angezogen. Wie geht es jetzt weiter?
Eine Teuerungswelle trifft die heimischen Ackerbauern mitten im Frühjahrsanbau – etwa in Kärnten: Gerade jetzt ist für sie eine intensive Arbeitsphase – vom Umbau bis hin zum Säen oder dem Andüngen des Wintergetreides. Letzteres könnte für einige zu einem teuren Spaß werden.
Teils Rekordpreise auf den Märkten
Denn durch die gestiegenen Gaspreise haben mineralische Dünger wie Stickstoff oder Harnstoff in der vergangenen Woche auf den Märkten teils Rekordpreise erzielt. Immerhin zählt der Iran auch noch zu einem der größten Stickstoffproduzenten der Welt.
Derzeit gibt es keine aktuellen Düngepreise. „Bis zum Ende der Woche sollte ein Preis feststehen“, heißt des seitens der Landwirtschaftskammer.
Engpass? Kammer beruhigt
Glücklich, wer bereits im Vorfeld zu einem Festpreis Dünger angekauft hat! Zu einem Engpass bei Düngemitteln sollte es aber nicht kommen, beruhigt man seitens der bäuerlichen Vertretung.
