Prinz William verleiht Warwick Davis hohen Orden

Große Ehre für einen der beliebten Stars aus der Welt von „Harry Potter“: Schauspieler Warwick Davis ist im Windsor Castle mit dem Order of the British Empire (OBE) ausgezeichnet worden. Überreicht wurde ihm die prestigeträchtige Auszeichnung von Prince William.
Der 56-jährige Schauspieler, der als Professor Filius Flitwick in den Harry-Potter-Filmen weltweit bekannt wurde, erhielt den Orden bei einer feierlichen Investitur-Zeremonie. Die Ehrung würdigt seine Verdienste für Schauspiel und Wohltätigkeit.
Besonders hervorgehoben wurde sein Einsatz für Menschen mit Kleinwuchs. Gemeinsam mit seiner 2024 verstorbenen Ehefrau Samantha gründete Davis 2012 die Organisation Little People UK.
Die Stiftung unterstützt Betroffene und ihre Familien und hat seitdem Hunderttausende Pfund an Spenden gesammelt, um Menschen mit seltenen Wachstumsstörungen zu helfen.
Seltene Form des Kleinwuchses
Davis selbst lebt mit einer seltenen Form von Kleinwuchs, der sogenannten spondyloepiphysären Dysplasie congenita. Die Krankheit kann starke Schmerzen und körperliche Einschränkungen verursachen.
Warwick Davis blickt auf eine außergewöhnliche Karriere von mehr als vier Jahrzehnten zurück. Seinen internationalen Durchbruch schaffte er als Ewok Wicket in der Kultreihe „Star Wars“.
2025 wurde Davis bereits mit der höchsten Auszeichnung der British Academy of Film and Television Arts geehrt – dem BAFTA Fellowship. Damals sagte er emotional: „Das ist das Beste, was mir je passiert ist – und ich war in Star Wars.“ Die Auszeichnung widmete er seiner verstorbenen Frau.
