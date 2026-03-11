Aufgewacht! KAC-Crack Murray ist bei Bewusstsein

„Mein größter Wunsch“

Für Arneitz war es nicht der erste medizinische Notfall im Eishockey. Der Klagenfurter hatte heuer im Jänner den schwerkranken Sohn des ehemaligen KAC-Verteidigers und aktuellen VSV-Crack Steven Strong operiert, ihm dadurch auch das Leben gerettet. Bleibt zu hoffen, dass man Arneitz und Co. am Ende auch wirklich nicht nur als Ersthelfer, sondern definitiv als Lebensretter betiteln darf. „Das wäre mein größter Wunsch!“, so der Klagenfurter.