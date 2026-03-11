Kriechmayr überzeugt, aber Ski-Asse pokern noch

Alpin-Skifahrer Vincent Kriechmayr hat im ersten Training für die Weltcup-Speed-Bewerbe von Courchevel von Freitag bis Sonntag die zweitbeste Zeit markiert. Der Oberösterreicher war am Mittwoch bei frühlingshaften Temperaturen in den französischen Alpen 0,17 Sekunden langsamer als der Franzose Matthieu Bailet. „Ich habe gleich versucht, etwas mehr Gas zu geben“, sagt er. „Es war ganz o.k., aber man sollte das nicht überbewerten.“
Kriechmayr hat im Super-G-Gesamtweltcup noch eine rechnerische Chance, Leader Marco Odermatt abzufangen. Für Freitag (11.00 Uhr) und Sonntag (10.45) ist jeweils ein Super-G angesetzt. Die Abfahrt auf der WM-Strecke von 2023 soll am Samstag (11.00) über die Bühne gehen. Odermatt könnte sich in Courchevel neben der kleinen Super-G-Kugel vorzeitig auch die Abfahrtswertung sowie zum fünften Mal die Gesamtwertung sichern.
Am Mittwoch hielt sich der 28-Jährige mit einem Rückstand von 1,78 Sek. noch zurück. Weiter vorne zu finden waren die Österreicher Marco Schwarz (5./+0,49), Stefan Babinsky (7./+0,72), Manuel Traninger (9./+0,86) und Daniel Hemetsberger (13./+1,24 Min.). Die Piste sei trotz der warmen Temperaturen „sehr gut“, berichtete Schwarz. „Ab der Mittelstation schmiert es in gewissen Passagen. Aber ich bin überzeugt, dass es coole, faire Rennen werden.“
