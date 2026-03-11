Kriechmayr überzeugt, aber Ski-Asse pokern noch

Alpin-Skifahrer Vincent Kriechmayr hat im ersten Training für die Weltcup-Speed-Bewerbe von Courchevel von Freitag bis Sonntag die zweitbeste Zeit markiert. Der Oberösterreicher war am Mittwoch bei frühlingshaften Temperaturen in den französischen Alpen 0,17 Sekunden langsamer als der Franzose Matthieu Bailet. „Ich habe gleich versucht, etwas mehr Gas zu geben“, sagt er. „Es war ganz o.k., aber man sollte das nicht überbewerten.“