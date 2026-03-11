Vorteilswelt
Beschluss im Mai

Steuersenkung auf Lebensmittel in Begutachtung

Österreich
11.03.2026 15:49
Die Begutachtung läuft bis 8. April. Ein Beschluss im Nationalrat ist für Mai angepeilt. In ...
Die Begutachtung läuft bis 8. April. Ein Beschluss im Nationalrat ist für Mai angepeilt. In Kraft tritt die Senkung Mitte des Jahres.(Bild: Marco2811 - stock.adobe.com)
Porträt von krone.at
Von krone.at

Die geplante Senkung der Mehrwertsteuer auf ausgewählte Lebensmittel ist am Mittwoch – wie zuvor von Finanzminister Markus Marterbauer (SPÖ) angekündigt – in Begutachtung geschickt worden. An den bereits vor einiger Zeit präsentierten Plänen hat sich kaum etwas geändert.

Für die betroffenen Produkte lag der Steuersatz bisher bei zehn Prozent. Nunmehr wird er auf nicht einmal die Hälfte gedrückt.

  • Beinhaltet sind etwa Milch (auch laktosefrei), Butter, Eier und Joghurt. Dazu kommen diverse Gemüsesorten wie Paradeiser, Erdäpfel, Salate, Karfiol, diverse Kohlsorten, Erbsen, Melanzani, Knoblauch und Zwiebeln (mit Ausnahme von Steckzwiebeln).
  • Auch Hülsenfrüchte wie Bohnen und Linsen werden steuerbegünstigt, nicht jedoch beispielsweise Shiitake-Pilze und Trüffeln.
  • Im Bereich Obst profitieren Freunde von Apfel, Birne, Quitte und diversen Steinobst-Sorten wie Marillen, Kirschen und Zwetschken.
  • Ein niedrigerer Satz gilt ferner für Mehl, Weizengrieß, Reis und Nudeln, so diese nicht gekocht oder gefüllt sind. Schließlich werden noch Brot und Speisesalz begünstigt. 
Österreich
11.03.2026 15:49
