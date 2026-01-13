Von Auto erfasst und auf Motorhaube geschleudert

Nach einem fatalen Unfall am Innsbrucker Südring sucht die Polizei jetzt mögliche Zeugen: Ein 16-jähriger Fußgänger ist Montagfrüh auf einem Schutzweg von einem Pkw erfasst und verletzt worden. Wer am Steuer des Autos saß, ist bislang unklar.
Ereignet hat sich der Unfall kurz nach 7 Uhr. Der 16-Jährige habe einen Schutzweg auf der Burgenlandstraße in Richtung Süden überquert, als zeitgleich ein Pkw von der Dr.-Glatz-Straße kommend rechts einbog. Dabei kam es zur Kollision zwischen dem Auto und dem Fußgänger.
Wer war der Unfalllenker?
Der 16-Jährige wurde auf die Motorhaube geschleudert und stürzte zu Boden. Eine unbekannte Frau hielt ihren Wagen an, um zu helfen. Ob es sich dabei um eine Passantin oder Unfallbeteiligte handelte, ist noch unklar.
Ermittler suchen Augenzeugen
Bei dem Unfallfahrzeug handelte es sich laut Angaben des Fußgängers um einen weißen Pkw. Dieser fuhr offenbar nach der Kollision in Richtung Kreisverkehr Resselstraße weiter. Der Verletzte begab sich indes zu seiner Arbeitsstätte, wo schließlich die Rettung verständigt wurde. Der Jugendliche wurde nach der Erstversorgung ins Krankenhaus Hall eingeliefert.
Die Polizei bittet etwaige Zeugen des Unfalls, den Unfalllenker und die Ersthelferin, sich zu melden. Telefonnummer: 059 133/7591.
