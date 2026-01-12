Obmann knackte als erster Crack den Hunderter!

Kurz bei Söder: „FPÖ und AfD nicht vergleichbar“
Brandmauer-Debatte
Im „Krone“-Spiel der Runde – inklusive Fotostrecke – sicherte sich Reifnitz in der Division II Ost mit dem 12:3-Triumph bei Völkermarkt den Sieg im Grunddurchgang. Und das fast gänzlich ohne Ex-Profis! Für einen echten Meilenstein sorgte heuer der Obmann höchstpersönlich.
Was den Glamourfaktor angeht, sind die Reifnitz Trouts die armen Schlucker der Division II Ost! Mit Tino Teppert (282) und Thomas Stroj (24) hat man 306 österreichische Erstliga-Partien im Kader. Zum Vergleich: Spartans Althofen (2922), Völkermarkt (1052) und Tarco Klagenfurt (1034) haben jeweils mehr als das Dreifache in ihren Reihen.
Willkommen in unserer Community! Eingehende Beiträge werden geprüft und anschließend veröffentlicht. Bitte achten Sie auf Einhaltung unserer Netiquette und AGB. Für ausführliche Diskussionen steht Ihnen ebenso das krone.at-Forum zur Verfügung. Hier können Sie das Community-Team via unserer Melde- und Abhilfestelle kontaktieren.
User-Beiträge geben nicht notwendigerweise die Meinung des Betreibers/der Redaktion bzw. von Krone Multimedia (KMM) wieder. In diesem Sinne distanziert sich die Redaktion/der Betreiber von den Inhalten in diesem Diskussionsforum. KMM behält sich insbesondere vor, gegen geltendes Recht verstoßende, den guten Sitten oder der Netiquette widersprechende bzw. dem Ansehen von KMM zuwiderlaufende Beiträge zu löschen, diesbezüglichen Schadenersatz gegenüber dem betreffenden User geltend zu machen, die Nutzer-Daten zu Zwecken der Rechtsverfolgung zu verwenden und strafrechtlich relevante Beiträge zur Anzeige zu bringen (siehe auch AGB). Hier können Sie das Community-Team via unserer Melde- und Abhilfestelle kontaktieren.