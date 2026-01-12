Obmann knackte als erster Crack den Hunderter!

Was den Glamourfaktor angeht, sind die Reifnitz Trouts die armen Schlucker der Division II Ost! Mit Tino Teppert (282) und Thomas Stroj (24) hat man 306 österreichische Erstliga-Partien im Kader. Zum Vergleich: Spartans Althofen (2922), Völkermarkt (1052) und Tarco Klagenfurt (1034) haben jeweils mehr als das Dreifache in ihren Reihen.