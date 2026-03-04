Billigere Magistratstankstelle soll wieder öffnen

„Die aktuelle Situation, insbesondere der Krieg im Iran, zeigt deutlich, wie rasch sich die Preise für Diesel und Benzin über Nacht verändern können. Die Preisexplosion an den Tankstellen ist eine enorme Belastung für die Menschen in unserer Stadt. Nach den bereits gestiegenen Kosten für Lebensmittel und Energie dürfen wir nicht zulassen, dass die nächste finanzielle Belastung auf dem Rücken der Klagenfurter Bevölkerung ausgetragen wird“, betont Patrick Jonke.