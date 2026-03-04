Billigere Magistratstankstelle soll wieder öffnen

Angesichts der aktuellen Entwicklungen im Nahen Osten und der damit verbundenen massiven Preiserhöhungen an den Tankstellen fordert Vizebürgermeister Patrick Jonke (FSP) die sofortige Wiedereröffnung der geschlossenen billigeren Magistratstankstelle in Klagenfurt.
Viele Jahren haben sich die Kärntner bei der Magistratstankstelle nahe dem Einkaufszentrum Südpark beim Tanken viel Geld gespart, denn die Preise waren niedriger als an den anderen Tankstellen. Stadtrat Max Habenicht (VP) hat die beliebte Tankstelle jedoch geschlossen. Jetzt fordert Vizebürgermeister Patrick Jonke die sofortige Wiedereröffnung.
„Die aktuelle Situation, insbesondere der Krieg im Iran, zeigt deutlich, wie rasch sich die Preise für Diesel und Benzin über Nacht verändern können. Die Preisexplosion an den Tankstellen ist eine enorme Belastung für die Menschen in unserer Stadt. Nach den bereits gestiegenen Kosten für Lebensmittel und Energie dürfen wir nicht zulassen, dass die nächste finanzielle Belastung auf dem Rücken der Klagenfurter Bevölkerung ausgetragen wird“, betont Patrick Jonke.
Preisvergleich spricht für Öffnung
Ein aktueller Preisvergleich vom 4. März macht die Dringlichkeit deutlich. Während bei der vom Magistrat Villach betriebenen Stadttankstelle einen Liter Diesel und Benzin nur €1,649 kostet, zahlt man an anderen Tankstellen in Klagenfurt beispielsweise bis zu €1,759 pro Liter Diesel. Das zeigt klar, wie sehr eine städtische Tankstelle mit fairen Preisen zur Entlastung beitragen kann.
„In Krise muss Stadt handeln“
Die Wiedereinführung der Magistratstankstelle soll daher so schnell wie möglich erfolgen. „Eine städtische Tankstelle mit einem fairen Spritpreis-Deckel wäre ein wichtiger Schritt, um die Bürger unserer Stadt vor weiteren Preissprüngen zu schützen. Gerade in Krisenzeiten müssen wir als Stadt Verantwortung übernehmen und für leistbare Mobilität sorgen“, so Jonke.
„Ich fordere die Beteiligungsreferentin, Constance Mochar von der SPÖ auf, rasch zu handeln und einen entsprechenden Antrag einzubringen. Wir dürfen keine Zeit verlieren. Die Tankstelle muss umgehend, zum Wohle unserer Bevölkerung wiedereröffnet werden“, so Jonke.
