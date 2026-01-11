Bei Zusammenstoß zweier Autos war Baby an Bord

Zwei Verletzte forderte der Zusammenstoß zweier Autos in Steinbach am Attersee. In dem einen Wagen fuhr ein Kleinkind mit, dieses wurde jedoch zum Glück nicht verletzt.
Ein 24-Jähriger aus dem Bezirk Vöcklabruck fuhr am Sonntag kurz nach 14 Uhr mit seinem Auto in Steinbach am Attersee auf einer Gemeindestraße aus Richtung Oberfeichten kommend Richtung Steinbach am Attersee. Im Ortsteil Unterfeichten lenkte er sein Fahrzeug auf die L544 und kollidierte mit einem Richtung Neukirchen bei Altmünster fahrenden PKkw, gelenkt von einer 25-Jährigen aus dem Bezirk Vöcklabruck.
Vollbremsung fruchtete nichts
Bei ihr fuhren auf der Rückbank eine 23-Jährige aus dem Bezirk Hallein, ihr 1-jähriges Kind und ein weiterer 23-Jähriger aus dem Bezirk Vöcklabruck mit; am Beifahrerplatz befand sich ein 26-Jähriger, ebenfalls aus dem Bezirk Vöcklabruck. Trotz einer Vollbremsung und obwohl sie ihren PKW nach rechts lenkte, konnte die 25-Jährige einen Zusammenstoß nicht mehr verhindern.
Zwei Verletzte
Die Lenkerin und ihr Beifahrer wurden unbestimmten Grades verletzt und mit der Rettung in das Salzkammergut Klinikum Vöcklabruck gebracht.
