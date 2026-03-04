Vorteilswelt
ePaper
Community
Gewinnspiele
Krone mobile
Immosuche
Jobsuche
Bazar

Tod wegen Herz

Neapel: Tausende nehmen von Bub (2) Abschied

Ausland
04.03.2026 14:35
Der Bub wird in seinem Heimatort nahe Neapel beerdigt. (Symbolbild)
Der Bub wird in seinem Heimatort nahe Neapel beerdigt. (Symbolbild)(Bild: PETRBONEK.COM)
Porträt von krone.at
Von krone.at

Italien nimmt Abschied von einem kleinen Buben, der die Transplantation eines kaputten Spenderherzens nicht überlebt hatte. Der Sarg des zweijährigen Domenico wurde im Dom seines Heimatorts Nola bei Neapel aufgebahrt. Tausende strömten seit Mittwochfrüh zur Kathedrale. Zur Beerdigung am Nachmittag wurde auch Ministerpräsidentin Giorgia Meloni erwartet. Der tragische Fall hatte das Land wochenlang bewegt.

0 Kommentare

Der Zweijährige war mit einem schweren Herzfehler zur Welt gekommen. Kurz vor Weihnachten hatte er ein Spenderherz transplantiert bekommen. Das Ersatzorgan funktionierte aber nie, weil es beim Transport von Bozen nach Neapel falsch gekühlt worden war. Domenico starb schließlich am vorvergangenen Wochenende auf der Intensivstation eines Krankenhauses in Neapel. Der Fall beschäftigt auch die Ermittler.

Autopsie soll erste Aufschlüsse bringen
Die Autopsie an der Leiche des kleinen Domenico soll erste Aufschlüsse zum Fall bringen. Der neapolitanische Herzchirurg Guido Oppido, gegen den wegen fahrlässiger Tötung ermittelt wird, verteidigte sich gegen Vorwürfe, Fehler im Zusammenhang mit dem Spenderherz aus Bozen gemacht zu haben: „Ich weiß nur, dass ich alles richtig gemacht habe, ich bin selbst ein Opfer dieser Situation. Ich habe elf Jahre meines Lebens damit verbracht, Kinder hier in Kampanien zu operieren. Ich habe 3000 Kinder operiert“, sagte Oppido laut Medienangaben.

Lesen Sie auch:
Mutter plant Stiftung
Falsch gekühltes Spenderherz: Bub nun gestorben
21.02.2026
Mutter bittet Ärzte
Kein Spenderherz für Buben (2): „Lasst ihn gehen“
20.02.2026
Bekam erfrorenes Herz
Bub (2) in Neapel lebte vor Eingriff „fast normal“
11.02.2026

Das Spenderherz war im Dezember aus Südtirol nach Neapel gebracht worden, offenbar in einer einfachen Kühlbox auf Trockeneis. Letzteres gilt nach ersten Erkenntnissen als entscheidend für die Schädigung des Organs. In Neapel wurde der Behälter geöffnet, das Herz war gefroren. Das medizinische Personal versuchte vergeblich, es aufzutauen. Schließlich entschied der verantwortliche Herzchirurg nach eigenen Angaben mangels Alternativen, das Herz dennoch Domenico zu transplantieren. Neben der Staatsanwaltschaft hat sich auch das Gesundheitsministerium in Rom eingeschaltet.

Loading...
00:00 / 00:00
Abspielen
Schließen
Aufklappen
kein Artikelbild
Loading...
Vorige 10 Sekunden
Zum Vorigen Wechseln
Abspielen
Zum Nächsten Wechseln
Nächste 10 Sekunden
00:00
00:00
1.0x Geschwindigkeit
Ausland
04.03.2026 14:35
Jetzt kommentieren
Loading
Eingeloggt als 
Nicht der richtige User? Logout

Willkommen in unserer Community! Eingehende Beiträge werden geprüft und anschließend veröffentlicht. Bitte achten Sie auf Einhaltung unserer Netiquette und AGB. Für ausführliche Diskussionen steht Ihnen ebenso das krone.at-Forum zur Verfügung. Hier können Sie das Community-Team via unserer Melde- und Abhilfestelle kontaktieren.

User-Beiträge geben nicht notwendigerweise die Meinung des Betreibers/der Redaktion bzw. von Krone Multimedia (KMM) wieder. In diesem Sinne distanziert sich die Redaktion/der Betreiber von den Inhalten in diesem Diskussionsforum. KMM behält sich insbesondere vor, gegen geltendes Recht verstoßende, den guten Sitten oder der Netiquette widersprechende bzw. dem Ansehen von KMM zuwiderlaufende Beiträge zu löschen, diesbezüglichen Schadenersatz gegenüber dem betreffenden User geltend zu machen, die Nutzer-Daten zu Zwecken der Rechtsverfolgung zu verwenden und strafrechtlich relevante Beiträge zur Anzeige zu bringen (siehe auch AGB). Hier können Sie das Community-Team via unserer Melde- und Abhilfestelle kontaktieren.

Newsletter
ALLE NEWSLETTER
Kostenlose Spiele
Spiel: Solitär
Solitär
Spiel: Kreuzworträtsel
Kreuzworträtsel
Spiel: Mahjong
Mahjong
Spiel: Bubbles Shooter
Bubbles Shooter
Spiel: Exchange
Exchange
Spiel: Sudoku
Sudoku
Spiel: Snake
Snake
Vorteilswelt

Magazine der Kronen Zeitung

Alle Magazine
Abo-Service
Vorteilswelt
ePaper
Gewinnspiele
Community
Immosuche
Jobsuche
Bazar
  • Wien
  • Niederösterreich
  • Burgenland
  • Oberösterreich
  • Kärnten
  • Steiermark
  • Salzburg
  • Tirol
  • Vorarlberg
Kontakt
Karriere
Werbung
AGB / ANB
Datenschutz & Cookies
Offenlegung
Impressum
© Krone Multimedia GmbH & Co KG 2026 Muthgasse 2, 1190 Wien
Folgen Sie uns auf