Neapel: Tausende nehmen von Bub (2) Abschied

Autopsie soll erste Aufschlüsse bringen

Die Autopsie an der Leiche des kleinen Domenico soll erste Aufschlüsse zum Fall bringen. Der neapolitanische Herzchirurg Guido Oppido, gegen den wegen fahrlässiger Tötung ermittelt wird, verteidigte sich gegen Vorwürfe, Fehler im Zusammenhang mit dem Spenderherz aus Bozen gemacht zu haben: „Ich weiß nur, dass ich alles richtig gemacht habe, ich bin selbst ein Opfer dieser Situation. Ich habe elf Jahre meines Lebens damit verbracht, Kinder hier in Kampanien zu operieren. Ich habe 3000 Kinder operiert“, sagte Oppido laut Medienangaben.