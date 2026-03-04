Luke Donald erneut Europas Ryder-Cup-Kapitän
Golf:
Luke Donald wird das Team Europa zum dritten Mal in Folge als Kapitän in den Ryder Cup führen. Der 48-jährige Engländer will beim prestigeträchtigen Vergleich zwischen Europa und dem US-Team im September nächsten Jahres in Limerick/Irland als erster Captain den Hattrick schaffen.
Europa hatte jeweils mit dem Österreicher Sepp Straka 2023 in Rom und 2025 in Farmingdale bei New York den Ryder Cup gewonnen.
