Golf:

Luke Donald erneut Europas Ryder-Cup-Kapitän

04.03.2026 14:50
Luke Donald
Luke Donald(Bild: Andreas Tröster)
Luke Donald wird das Team Europa zum dritten Mal in Folge als Kapitän in den Ryder Cup führen. Der 48-jährige Engländer will beim prestigeträchtigen Vergleich zwischen Europa und dem US-Team im September nächsten Jahres in Limerick/Irland als erster Captain den Hattrick schaffen.

Europa hatte jeweils mit dem Österreicher Sepp Straka 2023 in Rom und 2025 in Farmingdale bei New York den Ryder Cup gewonnen.

