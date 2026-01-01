„Halten wir zusammen, müssen wir keinen fürchten“

„Sollten nicht so tun, als wäre nichts geschehen“

„Die Zeiten ändern sich und wir sollten nicht so tun, als wäre nichts geschehen“, betont das Staatsoberhaupt. Die neue Sicherheitsdoktrin der USA würdige Europa und seine Länder herab. Und man hört von Plänen, Österreich und andere integrale Staaten aus der Europäischen Union „herauszulösen“. „All das hätte man bis vor Kurzem noch für unmöglich gehalten, aber die Zeiten ändern sich.“