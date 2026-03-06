Damen-Abfahrt in Val di Fassa – ab 11.30 Uhr LIVE

Team-Olympiasiegerin Rädler will „vorne mitkämpfen“

Für die frischgebackene Team-Olympiasiegerin Ariane Rädler ist es nach Soldeu das zweite Rennen nach ihrem Gold-Gewinn. „Klar hast du das schon ein bisserl im Hinterkopf. Das macht es vielleicht ein bisserl einfacher. In Soldeu hat es mir die Lockerheit ein bisserl genommen, weil ich mir dann doch mehr erwartet habe“, gestand die 31-jährige Vorarlbergerin. Ihr gefällt die Strecke, sie müsse sich im Rennen aber noch steigern, befand sie nach Rang sechs (bzw. fünf, denn die drittplatzierte Nadja Delago ließ ein Tor aus, Anm.) am Donnerstag. Zu verlieren gibt es auf der Strecke viel. „Auch wenn du nicht auf Ideallinie bist, musst du einfach auf Zug weiterfahren, sonst kostet dir jeder kleiner Wischer so viel.“ Das Ergebnis zeige ihr aber, dass „ich vorne mitkämpfen kann“. Im Weltcup habe sie das noch nicht so gezeigt.