Ramadan raubt Schülerin im Internat den Schlaf

Telefonat mit unschönen Worten

Die 17-Jährige aus St. Valentin in Niederösterreich meldete das auch bereits der Direktion. Doch den Vorschlag, in ein anderes Zimmer zu ziehen, in denen ebenfalls muslimische Mädchen schlafen, lehnten die zwei „Frühaufsteher“ ab. Und so eskalierte die Situation. „Meine Tochter rief mich beim nächsten Mal wutentbrannt an und ließ ihrem Frust freien Lauf“, erzählte die Mostviertlerin. Dabei sind laut Auskunft der Mutter während des Telefonats am Gang unschöne Worte gefallen. Worte, die auch die beiden Zimmerkolleginnen durch die Türe gehört haben sollen.