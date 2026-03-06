Test zeigt: Darum sterben Frauen im Notfall eher

Angehende Ärztinnen und Ärzte müssen an der Med-Uni im ersten Semester einen Reanimationskurs belegen. Und dabei wurde im Rahmen einer Studie jüngst auf eindrucksvolle Weise bestätigt, worauf die Wissenschaft seit geraumer Zeit immer wieder aufmerksam macht: Frauen haben im Notfall schlechtere Überlebenschancen als Männer – und das aus zum Teil absurden Gründen.