Vorteilswelt
ePaper
Community
Gewinnspiele
Krone mobile
Immosuche
Jobsuche
Bazar

FA Cup im Ticker

Wolverhampton gegen Liverpool – ab 21 Uhr LIVE

Fußball International
06.03.2026 04:48
Gelingt Wolverhampton erneut die Sensation gegen Liverpool?
Gelingt Wolverhampton erneut die Sensation gegen Liverpool?(Bild: AFP/DARREN STAPLES)
Porträt von krone Sport
Von krone Sport

Achtelfinale im englischen FA Cup. Wolverhampton trifft auf den FC Liverpool, wir berichten ab 21 Uhr live – siehe Ticker unten.

0 Kommentare

Hier der Liveticker:

Drei Tage nach der 1:2-Blamage gegen die „Wolves“ hat der FC Liverpool die Chance, sich zu revanchieren. Werden die „Reds“ ihrer klaren Favoritenrolle diesmal gerecht, oder rutscht die Truppe von Arne Slot erneut gegen den Tabellenletzten der Premier League aus? Hier erfahren Sie es live!

Loading...
00:00 / 00:00
Abspielen
Schließen
Aufklappen
kein Artikelbild
Loading...
Vorige 10 Sekunden
Zum Vorigen Wechseln
Abspielen
Zum Nächsten Wechseln
Nächste 10 Sekunden
00:00
00:00
1.0x Geschwindigkeit
Fußball International
06.03.2026 04:48
Jetzt kommentieren
Loading
Eingeloggt als 
Nicht der richtige User? Logout

Willkommen in unserer Community! Eingehende Beiträge werden geprüft und anschließend veröffentlicht. Bitte achten Sie auf Einhaltung unserer Netiquette und AGB. Für ausführliche Diskussionen steht Ihnen ebenso das krone.at-Forum zur Verfügung. Hier können Sie das Community-Team via unserer Melde- und Abhilfestelle kontaktieren.

User-Beiträge geben nicht notwendigerweise die Meinung des Betreibers/der Redaktion bzw. von Krone Multimedia (KMM) wieder. In diesem Sinne distanziert sich die Redaktion/der Betreiber von den Inhalten in diesem Diskussionsforum. KMM behält sich insbesondere vor, gegen geltendes Recht verstoßende, den guten Sitten oder der Netiquette widersprechende bzw. dem Ansehen von KMM zuwiderlaufende Beiträge zu löschen, diesbezüglichen Schadenersatz gegenüber dem betreffenden User geltend zu machen, die Nutzer-Daten zu Zwecken der Rechtsverfolgung zu verwenden und strafrechtlich relevante Beiträge zur Anzeige zu bringen (siehe auch AGB). Hier können Sie das Community-Team via unserer Melde- und Abhilfestelle kontaktieren.

Newsletter
KMM
Top-3

Gelesen

Kommentiert
Ausland
Exil-Medien: Neuer Ayatollah im Iran gewählt
365.144 mal gelesen
Diktatoren-Sohn Mojtaba Khamenei soll der neue Ayatollah sein.
Ausland
Österreicher endlich daheim + Video zeigt Torpedo
283.056 mal gelesen
Hans-Jörg Steffl
Außenpolitik
NATO verstärkt Raketenabwehr ++ „Lasst die Kurden“
270.266 mal gelesen
Eine Einheit des Patriot-Raketenabwehrsystems in Litauen
Ausland
Österreicher endlich daheim + Video zeigt Torpedo
2604 mal kommentiert
Hans-Jörg Steffl
Außenpolitik
NATO verstärkt Raketenabwehr ++ „Lasst die Kurden“
2385 mal kommentiert
Eine Einheit des Patriot-Raketenabwehrsystems in Litauen
Kolumnen
Herbert Kickls Solo im ORF war ein Glücksfall
2221 mal kommentiert
Herbert Kickl „schwamm“ durch die ZIB 2.
Mehr Fußball International
FA Cup im Ticker
Wolverhampton gegen Liverpool – ab 21 Uhr LIVE
La Liga im Ticker
Celta Vigo gegen Real Madrid – ab 21 Uhr LIVE
Deutsche Bundesliga
FC Bayern München gegen Gladbach ab 20.30 Uhr LIVE
Glasner darf jubeln
Palace siegt! Tottenham taumelt Richtung Abgrund
Schaffte historisches
Drei Monate vor WM: Erfolgstrainer tritt zurück!
Newsletter
ALLE NEWSLETTER
Kostenlose Spiele
Spiel: Solitär
Solitär
Spiel: Kreuzworträtsel
Kreuzworträtsel
Spiel: Mahjong
Mahjong
Spiel: Bubbles Shooter
Bubbles Shooter
Spiel: Exchange
Exchange
Spiel: Sudoku
Sudoku
Spiel: Snake
Snake

Vorteilswelt

Alle Anzeigen

Magazine der Kronen Zeitung

Alle Magazine
Abo-Service
Vorteilswelt
ePaper
Gewinnspiele
Community
Immosuche
Jobsuche
Bazar
  • Wien
  • Niederösterreich
  • Burgenland
  • Oberösterreich
  • Kärnten
  • Steiermark
  • Salzburg
  • Tirol
  • Vorarlberg
Kontakt
Karriere
Werbung
AGB / ANB
Datenschutz & Cookies
Offenlegung
Impressum
© Krone Multimedia GmbH & Co KG 2026 Muthgasse 2, 1190 Wien
Folgen Sie uns auf