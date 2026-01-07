Auch Kate Opfer von Elon Musks Chatbot „Grok“

Kinderschützer schlagen Alarm

Neben den Bildern von Kate gibt es Berichte der „Internet Watch Foundation“ (IWF), wonach Grok auch für die Erstellung von sexualisierten Bildern von Minderjährigen missbraucht worden sein soll. Die IWF fordert die Regierung nun auf, KI-Unternehmen gesetzlich dazu zu verpflichten, Sicherheitsbarrieren bereits während der Entwicklung ihrer Software fest zu verankern. Auch die Europäische Kommission, die für die Durchsetzung von EU-Recht zuständig ist, erklärte am Montag, man prüfe den Fall „sehr ernsthaft“. Berichten zufolge bewerten zudem die Behörden in Frankreich, Malaysia und Indien die Situation.