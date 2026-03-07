WM-Quali: ÖFB-Frauen verlieren auch in Slowenien

Billa erstmals seit 2024 dabei

Die Partie in Koper wurde um zwei Stunden vorverlegt, da in den Abendstunden starker Nebel angesagt war. Schon bei Anpfiff um 17 Uhr lag eine dichte Nebelsuppe über dem Stadion. Schriebl nahm nach dem 0:1 gegen Norwegen drei Veränderungen in seiner Startelf vor. So war Nicole Billa erstmals seit eineinhalb Jahren (August 2024) wieder dabei. Die Stürmerin vom deutschen Zweitligisten VfB Stuttgart sollte keine große Rolle spielen.