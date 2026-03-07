Zwei Personen nach Waldbrand ins Spital gebracht

Laut Landessicherheitszentrale handelte es sich um einen Entstehungsbrand. Zwei Feuerwehren mit vier Fahrzeugen rückten aus, um das Feuer in dem Forst zwischen Unterpullendorf und Kleinmutschen zu bekämpfen. Zwei Personen wurden mit Verdacht auf Rauchgasvergiftung vorsorglich in die Klinik Oberpullendorf gebracht.