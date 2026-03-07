Gegner und Befürworter von Abtreibungen im Clinch

Am Ende siegte die Vernunft

Nach der behördlichen Auflösung der Sitzblockaden verließen die Gegendemonstranten freiwillig die Örtlichkeit. Der Marsch endete am Ausgangspunkt in der Maria-Theresienstraße, dabei es kam zu keinen relevanten Vorfällen oder Festnahmen. Beide Versammlungen wurden durch die Versammlungsleiter ordnungsgemäß beendet.