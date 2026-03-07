Vorteilswelt
ePaper
Community
Gewinnspiele
Krone mobile
Immosuche
Jobsuche
Bazar

Demo in Innsbruck

Gegner und Befürworter von Abtreibungen im Clinch

Tirol
07.03.2026 19:16
Eine frühere Kundgebung in Innsbruck.
Eine frühere Kundgebung in Innsbruck.(Bild: Johanna Birbaumer)
Porträt von Andreas Moser
Von Andreas Moser

Da waren Emotionen im  Spiel: Der „Marsch fürs Leben“ von Abtreibungsgegnern stieß am Samstag in Innsbruck auf die Gegendemonstration „Sicherer Zugang zu Schwangerschaftsabbrüchen“. Am Ende verhängte die Polizei sieben Verwaltungsanzeigen . . .

0 Kommentare

Von 10.45 bis 14:45 Uhr fand die angemeldete Versammlung „Marsch fürs Leben“ mit Standkundgebungen in der Maria-Theresien-Straße (an der Annasäule) und anschließendem Demomarsch durch Innsbruck statt.

Von 11.30 bis 16 Uhr waren auch die Gegner aktiv, bei der angemeldeten Versammlung „Sicherer Zugang zu Schwangerschaftsabbrüchen“. Die Standkundgebung war am Landhausplatz geplant.

Während der Standkundgebungen der Abtreibungsgegner kam es zu Störaktionen durch die Gegendemonstranten im Bereich der Kreuzung Anichstraße/Maria-Theresienstraße. „Aufgrund von mehreren Sitzblockaden durch die Gegendemonstranten wurde die geplante Marschroute der Versammlung ´Marsch fürs Leben´ abgeändert“, hieß es danach von der Polizei.

Die Polizei verhängte Anzeigen, eine grobe Eskalation blieb aber aus (Symbolbild).
Die Polizei verhängte Anzeigen, eine grobe Eskalation blieb aber aus (Symbolbild).(Bild: Christof Birbaumer)

Am Ende siegte die Vernunft
Nach der behördlichen Auflösung der Sitzblockaden verließen die Gegendemonstranten freiwillig die Örtlichkeit. Der Marsch endete am Ausgangspunkt in der Maria-Theresienstraße, dabei es kam zu keinen relevanten Vorfällen oder Festnahmen. Beide Versammlungen wurden durch die Versammlungsleiter ordnungsgemäß beendet.

Bilanz der Polizei
Insgesamt werden sieben Verwaltungsanzeigen wegen Ordnungsstörung, Anstandsverletzung und Vermummungsverbot erstattet, zwei Personen wurden wegen Störung der Versammlung weggewiesen.

Loading...
00:00 / 00:00
Abspielen
Schließen
Aufklappen
kein Artikelbild
Loading...
Vorige 10 Sekunden
Zum Vorigen Wechseln
Abspielen
Zum Nächsten Wechseln
Nächste 10 Sekunden
00:00
00:00
1.0x Geschwindigkeit
Tirol
07.03.2026 19:16
Jetzt kommentieren
Loading
Eingeloggt als 
Nicht der richtige User? Logout

Willkommen in unserer Community! Eingehende Beiträge werden geprüft und anschließend veröffentlicht. Bitte achten Sie auf Einhaltung unserer Netiquette und AGB. Für ausführliche Diskussionen steht Ihnen ebenso das krone.at-Forum zur Verfügung. Hier können Sie das Community-Team via unserer Melde- und Abhilfestelle kontaktieren.

User-Beiträge geben nicht notwendigerweise die Meinung des Betreibers/der Redaktion bzw. von Krone Multimedia (KMM) wieder. In diesem Sinne distanziert sich die Redaktion/der Betreiber von den Inhalten in diesem Diskussionsforum. KMM behält sich insbesondere vor, gegen geltendes Recht verstoßende, den guten Sitten oder der Netiquette widersprechende bzw. dem Ansehen von KMM zuwiderlaufende Beiträge zu löschen, diesbezüglichen Schadenersatz gegenüber dem betreffenden User geltend zu machen, die Nutzer-Daten zu Zwecken der Rechtsverfolgung zu verwenden und strafrechtlich relevante Beiträge zur Anzeige zu bringen (siehe auch AGB). Hier können Sie das Community-Team via unserer Melde- und Abhilfestelle kontaktieren.

Tirol

krone.tv

Wirtschafts-Duell
Polit-Bilanz: „Zu viel PR, zu wenig Umsetzung“
IS-Anhänger verurteilt
Messerangriff am Holocaust-Mahnmal: 13 Jahre Haft
Katrin (li.) und Agnieszka (re.) sind für unsere Gesellschaft systemrelevant.
Krone Plus Logo
Weltfrauentag
Im Portrait: Pflege-Heldinnen ganz persönlich!
Der Krieg im Nahen Osten führt auch an den Börsen zu Verunsicherung.
Eskalation in Nahost
Aktien auf Talfahrt – Öl und Gas werden teurer
Am Freitagabend marschierte dieses Paar in den Hofladen und füllte sich drei Taschen.
Hofladen geplündert
Diebe ließen Waren im Wert von 850 Euro mitgehen
Newsletter
Top-3

Gelesen

Kommentiert
Ausland
Österreicher endlich daheim + Video zeigt Torpedo
287.216 mal gelesen
Hans-Jörg Steffl
Außenpolitik
NATO verstärkt Raketenabwehr ++ „Lasst die Kurden“
285.250 mal gelesen
Eine Einheit des Patriot-Raketenabwehrsystems in Litauen
Außenpolitik
Russland liefert Infos an Iran ++ Opferzahl steigt
250.399 mal gelesen
Es gibt Hinweise darauf, dass Moskau versucht hat, sich in den Krieg einzumischen.
Innenpolitik
Babler übersteht mit 81,5 Prozent die rote Prüfung
2339 mal kommentiert
Ein Wahlergebnis, das Andreas Babler kurz aufatmen lässt.
Außenpolitik
Russland liefert Infos an Iran ++ Opferzahl steigt
2216 mal kommentiert
Es gibt Hinweise darauf, dass Moskau versucht hat, sich in den Krieg einzumischen.
Außenpolitik
„Angriffe gehen weiter“ ++ Trauerfeier mit Trump
1707 mal kommentiert
Newsletter
ALLE NEWSLETTER
Kostenlose Spiele
Spiel: Solitär
Solitär
Spiel: Kreuzworträtsel
Kreuzworträtsel
Spiel: Mahjong
Mahjong
Spiel: Bubbles Shooter
Bubbles Shooter
Spiel: Exchange
Exchange
Spiel: Sudoku
Sudoku
Spiel: Snake
Snake
Vorteilswelt

Magazine der Kronen Zeitung

Alle Magazine
Abo-Service
Vorteilswelt
ePaper
Gewinnspiele
Community
Immosuche
Jobsuche
Bazar
  • Wien
  • Niederösterreich
  • Burgenland
  • Oberösterreich
  • Kärnten
  • Steiermark
  • Salzburg
  • Tirol
  • Vorarlberg
Kontakt
Karriere
Werbung
AGB / ANB
Datenschutz & Cookies
Offenlegung
Impressum
© Krone Multimedia GmbH & Co KG 2026 Muthgasse 2, 1190 Wien
Folgen Sie uns auf