Gegner und Befürworter von Abtreibungen im Clinch

Da waren Emotionen im Spiel: Der „Marsch fürs Leben“ von Abtreibungsgegnern stieß am Samstag in Innsbruck auf die Gegendemonstration „Sicherer Zugang zu Schwangerschaftsabbrüchen“. Am Ende verhängte die Polizei sieben Verwaltungsanzeigen . . .
Von 10.45 bis 14:45 Uhr fand die angemeldete Versammlung „Marsch fürs Leben“ mit Standkundgebungen in der Maria-Theresien-Straße (an der Annasäule) und anschließendem Demomarsch durch Innsbruck statt.
Von 11.30 bis 16 Uhr waren auch die Gegner aktiv, bei der angemeldeten Versammlung „Sicherer Zugang zu Schwangerschaftsabbrüchen“. Die Standkundgebung war am Landhausplatz geplant.
Während der Standkundgebungen der Abtreibungsgegner kam es zu Störaktionen durch die Gegendemonstranten im Bereich der Kreuzung Anichstraße/Maria-Theresienstraße. „Aufgrund von mehreren Sitzblockaden durch die Gegendemonstranten wurde die geplante Marschroute der Versammlung ´Marsch fürs Leben´ abgeändert“, hieß es danach von der Polizei.
Am Ende siegte die Vernunft
Nach der behördlichen Auflösung der Sitzblockaden verließen die Gegendemonstranten freiwillig die Örtlichkeit. Der Marsch endete am Ausgangspunkt in der Maria-Theresienstraße, dabei es kam zu keinen relevanten Vorfällen oder Festnahmen. Beide Versammlungen wurden durch die Versammlungsleiter ordnungsgemäß beendet.
Bilanz der Polizei
Insgesamt werden sieben Verwaltungsanzeigen wegen Ordnungsstörung, Anstandsverletzung und Vermummungsverbot erstattet, zwei Personen wurden wegen Störung der Versammlung weggewiesen.
