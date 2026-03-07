ESC-Starter Cosmó: Message Control am Küniglberg

Eine neue Taktik hat man sich am Küniglberg für den anstehenden Song Contest in Wien einfallen lassen. Der aus der leidlich spannenden Hauptabendshow „Vienna Calling“ hervorgegangene Sieger Cosmó begeistert das Land mit dem „Tanzschein“, der ORF degradiert Medien ihm gegenüber aber zu winselnden Bittstellern. Sämtliche Interviewanfragen und Berichterstattungsideen müssen über den aufgeblähten PR-Apparat des Öffentlich-Rechtlichen gehen, der sicher auch gerne wissen würde, wann genau die Mittags- und Klopausen seines Schützlings stattfinden.