Morddrohung und Nazi-Parolen bei wüster Rauferei

Völlig eskaliert ist am Freitagabend eine Auseinandersetzung zwischen Österreichern und Niederländern in einem Après-Ski-Lokal im Tiroler St. Anton am Arlberg. Zwei junge Männer einer Gruppe Einheimischer zeigten sich dabei besonders rabiat: Einer attackierte einen Security-Mann unter anderem mit einer Flasche, ein anderer beschimpfte Anwesende mit Nazi-Parolen und bedrohte einen weiteren Security mit dem Umbringen.