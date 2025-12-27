Vorteilswelt
ePaper
Community
Gewinnspiele
Krone mobile
Immosuche
Jobsuche
Bazar

Après Ski eskaliert

Morddrohung und Nazi-Parolen bei wüster Rauferei

Tirol
27.12.2025 08:18
Eine Schlägerei in St. Anton am Arlberg eskalierte am Freitag völlig.
Eine Schlägerei in St. Anton am Arlberg eskalierte am Freitag völlig.(Bild: Manuel Schwaiger)

Völlig eskaliert ist am Freitagabend eine Auseinandersetzung zwischen Österreichern und Niederländern in einem Après-Ski-Lokal im Tiroler St. Anton am Arlberg. Zwei junge Männer einer Gruppe Einheimischer zeigten sich dabei besonders rabiat: Einer attackierte einen Security-Mann unter anderem mit einer Flasche, ein anderer beschimpfte Anwesende mit Nazi-Parolen und bedrohte einen weiteren Security mit dem Umbringen.

0 Kommentare

Dem Vorfall war ein Streit zwischen zwei Gruppen von Österreichern und Niederländern auf der Terrasse des St. Antoner Lokals vorangegangen. Ein deutscher Sicherheitsmann (20) ging dazwischen und konnte die Lage zunächst auch beruhigen. Doch dann gingen ein Einheimischer und ein Niederländer erneut aufeinander los.

Zweimal mit Glasflasche beworfen
Als der Deutsche wieder schlichten wollte, entging er nur knapp einer geworfenen Glasflasche. Ein 20-jähriger Österreicher aus der Gruppe warf noch eine zweite Glasflasche nach dem Securitymitarbeiter, die ihn wieder nur knapp verfehlte.

Zitat Icon

In weiterer Folge warf ein 20-jähriger Österreicher eine Glasflasche nach dem Deutschen, welche diesen neuerlich nur knapp verfehlte.

Die Polizei in einer Aussendung

Daraufhin versuchte der Sicherheitsmann, den 20-jährigen Einheimischen festzuhalten, und wurde laut Polizei massiv von diesem attackiert. Beide Männer kamen schließlich zu Sturz, wobei der Einheimische bewusstlos liegen blieb. Er wurde von der Rettung ins Krankenhaus Zams gebracht. Auch der Deutsche erlitt Verletzungen.

Weiteres Gruppenmitglied mit verbalen Attacken
Ein Kumpane des Bewusstlosen, ein 21-jähriger Einheimischer, ging währenddessen verbal auf die anwesenden Personen los. Wie die Polizei berichtet, beschimpfte er sie mit nationalsozialistischen Parolen. Ein zweiter Security-Mann, ebenfalls ein 20-jähriger Deutscher, wurde von ihm sogar mit dem Umbringen bedroht. 

Nun hat die Exekutive kriminalpolizeiliche Ermittlungen aufgenommen. Im Anschluss werden mehrere Personen bei der Staatsanwaltschaft Innsbruck angezeigt.

Porträt von Nicole Greiderer
Nicole Greiderer
Loading...
00:00 / 00:00
Abspielen
Schließen
Aufklappen
kein Artikelbild
Loading...
Vorige 10 Sekunden
Zum Vorigen Wechseln
Abspielen
Zum Nächsten Wechseln
Nächste 10 Sekunden
00:00
00:00
1.0x Geschwindigkeit
Ähnliche Themen
St. AntonArlberg
Polizei
Männer
Loading
Eingeloggt als 
Nicht der richtige User? Logout

Willkommen in unserer Community! Eingehende Beiträge werden geprüft und anschließend veröffentlicht. Bitte achten Sie auf Einhaltung unserer Netiquette und AGB. Für ausführliche Diskussionen steht Ihnen ebenso das krone.at-Forum zur Verfügung. Hier können Sie das Community-Team via unserer Melde- und Abhilfestelle kontaktieren.

User-Beiträge geben nicht notwendigerweise die Meinung des Betreibers/der Redaktion bzw. von Krone Multimedia (KMM) wieder. In diesem Sinne distanziert sich die Redaktion/der Betreiber von den Inhalten in diesem Diskussionsforum. KMM behält sich insbesondere vor, gegen geltendes Recht verstoßende, den guten Sitten oder der Netiquette widersprechende bzw. dem Ansehen von KMM zuwiderlaufende Beiträge zu löschen, diesbezüglichen Schadenersatz gegenüber dem betreffenden User geltend zu machen, die Nutzer-Daten zu Zwecken der Rechtsverfolgung zu verwenden und strafrechtlich relevante Beiträge zur Anzeige zu bringen (siehe auch AGB). Hier können Sie das Community-Team via unserer Melde- und Abhilfestelle kontaktieren.

Tirol

krone.tv

Der Ex-Präsident Bill Clinton beim Schwimmen mit Epsteins langjähriger Vertrauter Ghislaine ...
Akten zu Epstein
Trump: „Ich hasse die Bilder von Bill Clinton“
Im deutschen Gießen sind am Montag vier Menschen bei einem Verkehrsunfall verletzt worden.
Verletzte in Gießen
Autos krachten bei Bushaltestelle zusammen
Wie eine riesige Kappe schwebt die Wolke über dem 2175 Meter hohen Berg. 
Naturschauspiel
Wolke schwebt wie Kappe über Berg in Thailand
Einsatz im Ostpazifik
USA greifen erneut angebliches Drogenboot an
Dieser Moment auf einem Coldplay-Konzert ist Managerin Kristin Cabot zum Verhängnis geworden.
„Werde dich finden“
Managerin nach „Kiss-Cam“-Eklat mit Tod bedroht
Newsletter
Top-3

Gelesen

Oberösterreich
„Nach den Feiertagen könnten wir auch zusperren“
267.477 mal gelesen
Beim Landhotel Stockerwirt in Vorderstoder ist man mit den Buchungen zufrieden – obwohl mehr ...
Formel 1
Max Verstappen wechselt im neuen Jahr zu Mercedes
153.695 mal gelesen
Max Verstappen
Oberösterreich
Während Weihnachtsessen brannte Bauernhof nieder
131.111 mal gelesen
Beim Eintreffen der Einsatzkräfte stand der Stall im Vollbrand.
Newsletter
ALLE NEWSLETTER
Kostenlose Spiele
Spiel: Solitär
Solitär
Spiel: Kreuzworträtsel
Kreuzworträtsel
Spiel: Mahjong
Mahjong
Spiel: Bubbles Shooter
Bubbles Shooter
Spiel: Exchange
Exchange
Spiel: Sudoku
Sudoku
Spiel: Snake
Snake
Vorteilswelt

Magazine der Kronen Zeitung

Alle Magazine
Abo-Service
Vorteilswelt
ePaper
Gewinnspiele
Community
Immosuche
Jobsuche
Bazar
  • Wien
  • Niederösterreich
  • Burgenland
  • Oberösterreich
  • Kärnten
  • Steiermark
  • Salzburg
  • Tirol
  • Vorarlberg
Kontakt
Karriere
Werbung
AGB / ANB
Datenschutz & Cookies
Offenlegung
Impressum
© Krone Multimedia GmbH & Co KG 2025 Muthgasse 2, 1190 Wien
Folgen Sie uns auf