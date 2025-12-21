Vorteilswelt
Fiel 30 Meter tief

Paragleiter bei Absturz schwer am Rücken verletzt

Tirol
21.12.2025 07:00
Kurz nach dem Start verlor der 40-Jährige die Kontrolle über seinen Gleitschirm (Symbolbild).
Kurz nach dem Start verlor der 40-Jährige die Kontrolle über seinen Gleitschirm (Symbolbild).(Bild: Christof Birbaumer)

Schwerer Paragleiter-Unfall am Samstagnachmittag im Tiroler Thiersee (Bezirk Kufstein): Ein 40-jähriger Deutscher stürzte kurz nach dem Start aus großer Höhe ab und landete hart auf dem Boden. Er erlitt dabei schwere Rückenverletzungen.

0 Kommentare

Der Gleitschirmpilot aus Deutschland startete gegen 14.30 Uhr im Bereich des Schönfeldjochs. Doch schon kurz nach dem Start verlor er laut Polizei ohne erkennbaren Grund rasant an Höhe. Schließlich schlug er hart auf dem mit Latschen bewachsenen Boden auf. 

Mit Notarzthubschrauber in Klinik
Ein Begleiter des Deutschen konnte in der Nähe landen und ihm Erste Hilfe leisten. Der Mann zog sich der Polizei zufolge schwere Verletzungen am Rücken zu. Er wurde von einem Rettungshubschrauber geborgen und ins Unfallklinikum im bayerischen Murnau geflogen. 

Porträt von Nicole Greiderer
Nicole Greiderer
Tirol

