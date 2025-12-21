Paragleiter bei Absturz schwer am Rücken verletzt

Schwerer Paragleiter-Unfall am Samstagnachmittag im Tiroler Thiersee (Bezirk Kufstein): Ein 40-jähriger Deutscher stürzte kurz nach dem Start aus großer Höhe ab und landete hart auf dem Boden. Er erlitt dabei schwere Rückenverletzungen.
Der Gleitschirmpilot aus Deutschland startete gegen 14.30 Uhr im Bereich des Schönfeldjochs. Doch schon kurz nach dem Start verlor er laut Polizei ohne erkennbaren Grund rasant an Höhe. Schließlich schlug er hart auf dem mit Latschen bewachsenen Boden auf.
Mit Notarzthubschrauber in Klinik
Ein Begleiter des Deutschen konnte in der Nähe landen und ihm Erste Hilfe leisten. Der Mann zog sich der Polizei zufolge schwere Verletzungen am Rücken zu. Er wurde von einem Rettungshubschrauber geborgen und ins Unfallklinikum im bayerischen Murnau geflogen.
