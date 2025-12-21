Paragleiter bei Absturz schwer am Rücken verletzt

Mit Notarzthubschrauber in Klinik

Ein Begleiter des Deutschen konnte in der Nähe landen und ihm Erste Hilfe leisten. Der Mann zog sich der Polizei zufolge schwere Verletzungen am Rücken zu. Er wurde von einem Rettungshubschrauber geborgen und ins Unfallklinikum im bayerischen Murnau geflogen.