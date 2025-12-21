Super-G in Val d‘Isere ab 11 Uhr LIVE

„Ein Witz“: Barca-Trainer Flick schimpft über FIFA
Kann Cornelia Hütter nach ihrem Sieg in der Abfahrt heute auch im Super-G von Val d’Isere zuschlagen? Mit sportkrone.at sind Sie ab 11 Uhr live dabei – siehe Ticker unten.
Hier gibt es den Liveticker:
Die Steirerin zauberte am Samstag eine nahezu fehlerfreie Fahrt in den französischen Schnee und verwies die Deutsche Kira Weidle-Winkelmann und die US-Amerikanerin Lindsey Vonn auf die Plätze zwei und drei. Für die rot-weiß-roten Speed-Frauen war es in der Olympia-Saison der erste Erfolg.
Neben Hütter schaffte es allerdings keine weitere ÖSV-Läuferin in die Top Ten. Bleibt zu hoffen, dass es heute mannschaftlich besser läuft.
