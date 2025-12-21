Vorteilswelt
Sieg trotz „Reserven“

Goggia völlig überrascht, nächste Vonn-Kampfansage

Ski Alpin
21.12.2025 12:18
Sofia Goggia
Sofia Goggia(Bild: GEPA)

Nach ihrer Enttäuschung in der Abfahrt hat Sofia Goggia am Sonntag im Super-G eindrucksvoll zurückgeschlagen. Trotz einer – laut ihren eigenen Angaben – nicht perfekten Fahrt war die Italienerin nicht zu schlagen.

0 Kommentare

Sie sei „ein bisschen überrascht“, schilderte Goggia im ORF-Interview: „Ich dachte eigentlich nicht, dass es für eine Bestzeit reicht.“ Italiens Ski-Ausnahmekönnerin sprach von „Reserven“ bei ihrer Fahrt.

Sofia Goggia
Sofia Goggia(Bild: EPA/Guillaume Horcajuelo)

Nach ihrem achten Platz in der Abfahrt sei die 33-Jährige „richtig sauer“ gewesen. „Heute hat es gereicht, dennoch habe ich noch einiges zu tun“, war Goggia trotz ihres Sieges nicht zufrieden.

Lindsey Vonn
Lindsey Vonn(Bild: EPA/Guillaume Horcajuelo)

Vonns Selbstvertrauen wird immer größer
Am Podest landete auch Lindsey Vonn. „Ich bin zufrieden mit meiner Fahrt, ich bin vorne dabei, kann mich aber noch verbessern“, so die US-Queen nach ihrem dritten Platz.

„Die Richtung stimmt, das Selbstvertrauen wird immer größer. Das stimmt mich auch für Olympia zuversichtlich“, betont die 41-Jährige. Die nächste Kampfansage an die Konkurrenz!

Folgen Sie uns auf