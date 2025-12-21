Werbebanner sorgt für Unterbrechung im Super-G

Mbappe egalisiert Real-Rekord von „Idol“ Ronaldo
An seinem Geburtstag
Starker Wind in Frankreich! Weil ein aufblasbares Werbetransparent für Gefahr sorgte, musste der Super-G der Speed-Damen in Val d‘Isere unterbrochen werden.
Nach sieben Läuferinnen musste das Rennen am Samstag gestoppt werden. Ein Werbetransparent hatte sich gelockert.
Die Streckenarbeiter mussten einspringen und dieses wieder befestigen, dass das Werbeelement die Läuferinnen während des Rennens nicht gefährdet. Nach wenigen Minuten konnte es schließlich wieder weitergehen.
