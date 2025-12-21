Vorteilswelt
Warum Hildegard Knef bis heute fasziniert

21.12.2025 09:43
Auftritt als Sängerin, Entertainerin und Erzählerin: Hildegard Knef in der ZDF- Solo-Show „Ich hab noch einen Koffer in Berlin" 1963.
Auftritt als Sängerin, Entertainerin und Erzählerin: Hildegard Knef in der ZDF- Solo-Show „Ich hab noch einen Koffer in Berlin“ 1963.(Bild: United Archives)

Ihr Leben war gezeichnet von Erfolgen, aber auch von herben Rückschlägen, Niederlagen & Krankheiten. Am 28. Dezember hätte sie ihren 100. Geburtstag – und sie fasziniert bis heute als markante Schauspielerin, Sängerin & Autorin.

Der erste Eindruck von Hildegard Knef ist bis heute ein akustischer. Noch bevor man ihr Gesicht vor Augen hat, hört man diese Stimme: rau, brüchig, leicht abgesenkt. Sie klingt nicht nach Verführung, sondern nach Bilanz. In ihr liegt das Wissen um Siege, die teuer erkauft waren, und Niederlagen, bei denen es ums Überleben ging. Ob als Schauspielerin, Sängerin oder Autorin – immer löste sie Widerstand aus, ohne ihn zu suchen. Das unterscheidet sie von jenen Künstlerinnen, die Provokation als Methode betreiben. Bei Knef war die Irritation ein Nebeneffekt ihrer Arbeitsweise: Sie ließ Brüche sichtbar werden, wo andere sie überdeckten. Das Publikum reagierte darauf oft verstört.

Porträt von Karin Schnegdar
Karin Schnegdar
