Verloren in Wien: Polizei rettet Vater und Tochter

Reisebus war schon weg

Gegen 19 Uhr fasste sich der sichtlich aufgelöste 50-Jährige schließlich ein Herz, sprach Beamte der Polizei an und bat um Hilfe. Die Polizisten luden das Handy via Ladegerät im Funkwagen so weit auf, dass der Mann den Lenker des Reisebusses anrufen konnte. Und das geschah nicht eine Minute zu früh, denn der Bus hatte sich bereits wieder auf den Weg nach Tschechien gemacht und befand sich schon kurz vor der Stadtgrenze.