Einsatz mit Herz

Verloren in Wien: Polizei rettet Vater und Tochter

Wien
21.12.2025 13:33
Den Anschluss an ihre Reisegruppe haben Vater und Tochter aus Tschechien verloren – und sich daraufhin im vorweihnachtlichen Trubel verirrt.(Bild: Sergey Borisov – stock.adobe.comstockststst)

Schock für Vater und Tochter (5) am Samstag in Wien: Im vorweihnachtlichen Trubel hatten sich die beiden Touristen aus Tschechien in der Innenstadt hoffnungslos verirrt und waren in der Bundeshauptstadt „gestrandet“. Beamte der Wiener Polizei verhalfen den beiden zum Happy End.

Der Besuch Wiens in der Adventzeit gipfelte für Vater und Tochter am Samstag in Hektik und Panik. Denn die beiden Touristen hatten den Anschluss an ihre Reisegruppe verloren – und damit auch zum Bus, der sie wieder nach Hause bringen sollte. Möglichkeiten, den Fahrer oder Touristenführer zu kontaktieren, gab es nicht – denn der Handyakku des Mannes war komplett leer.

Reisebus war schon weg
Gegen 19 Uhr fasste sich der sichtlich aufgelöste 50-Jährige schließlich ein Herz, sprach Beamte der Polizei an und bat um Hilfe. Die Polizisten luden das Handy via Ladegerät im Funkwagen so weit auf, dass der Mann den Lenker des Reisebusses anrufen konnte. Und das geschah nicht eine Minute zu früh, denn der Bus hatte sich bereits wieder auf den Weg nach Tschechien gemacht und befand sich schon kurz vor der Stadtgrenze. 

„Vater und Tochter konnten in weiterer Folge mit ihrer Reisegruppe zusammengeführt werden“, berichtete Polizeisprecherin Anna Gutt am Sonntag. Die Gruppe habe sich mit einem spontanen Applaus bei den Beamten der Wiener Polizei bedankt, teilte sie mit. Zudem appellierte die Exekutive „insbesondere in der vorweihnachtlichen Zeit zu gegenseitiger Rücksichtnahme und Aufmerksamkeit“.

Einsatz mit Herz
