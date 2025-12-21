Verloren in Wien: Polizei rettet Vater und Tochter

Schock für Vater und Tochter (5) am Samstag in Wien: Im vorweihnachtlichen Trubel hatten sich die beiden Touristen aus Tschechien in der Innenstadt hoffnungslos verirrt und waren in der Bundeshauptstadt „gestrandet“. Beamte der Wiener Polizei verhalfen den beiden zum Happy End.
Der Besuch Wiens in der Adventzeit gipfelte für Vater und Tochter am Samstag in Hektik und Panik. Denn die beiden Touristen hatten den Anschluss an ihre Reisegruppe verloren – und damit auch zum Bus, der sie wieder nach Hause bringen sollte. Möglichkeiten, den Fahrer oder Touristenführer zu kontaktieren, gab es nicht – denn der Handyakku des Mannes war komplett leer.
Reisebus war schon weg
Gegen 19 Uhr fasste sich der sichtlich aufgelöste 50-Jährige schließlich ein Herz, sprach Beamte der Polizei an und bat um Hilfe. Die Polizisten luden das Handy via Ladegerät im Funkwagen so weit auf, dass der Mann den Lenker des Reisebusses anrufen konnte. Und das geschah nicht eine Minute zu früh, denn der Bus hatte sich bereits wieder auf den Weg nach Tschechien gemacht und befand sich schon kurz vor der Stadtgrenze.
„Vater und Tochter konnten in weiterer Folge mit ihrer Reisegruppe zusammengeführt werden“, berichtete Polizeisprecherin Anna Gutt am Sonntag. Die Gruppe habe sich mit einem spontanen Applaus bei den Beamten der Wiener Polizei bedankt, teilte sie mit. Zudem appellierte die Exekutive „insbesondere in der vorweihnachtlichen Zeit zu gegenseitiger Rücksichtnahme und Aufmerksamkeit“.
Willkommen in unserer Community! Eingehende Beiträge werden geprüft und anschließend veröffentlicht. Bitte achten Sie auf Einhaltung unserer Netiquette und AGB. Für ausführliche Diskussionen steht Ihnen ebenso das krone.at-Forum zur Verfügung. Hier können Sie das Community-Team via unserer Melde- und Abhilfestelle kontaktieren.
User-Beiträge geben nicht notwendigerweise die Meinung des Betreibers/der Redaktion bzw. von Krone Multimedia (KMM) wieder. In diesem Sinne distanziert sich die Redaktion/der Betreiber von den Inhalten in diesem Diskussionsforum. KMM behält sich insbesondere vor, gegen geltendes Recht verstoßende, den guten Sitten oder der Netiquette widersprechende bzw. dem Ansehen von KMM zuwiderlaufende Beiträge zu löschen, diesbezüglichen Schadenersatz gegenüber dem betreffenden User geltend zu machen, die Nutzer-Daten zu Zwecken der Rechtsverfolgung zu verwenden und strafrechtlich relevante Beiträge zur Anzeige zu bringen (siehe auch AGB). Hier können Sie das Community-Team via unserer Melde- und Abhilfestelle kontaktieren.