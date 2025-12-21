Mutter und Sohn nahmen gutgläubige Spender aus

Auf die vorweihnachtliche Herzenswärme gebaut haben eine Frau und ihr Sohn am Samstag am Christkindlmarkt vor dem Wiener Schloss Schönbrunn – und wurden in vielen Fällen nicht enttäuscht. Die beiden führten allerdings nichts Gutes im Schilde. Sie gaben sich als Spendensammler aus und kassierten ...
Die Deutsche (40) und ihr 18-jähriger Sohn drückten auf die Tränendrüse und gaben vor, Geld für eine Suppenküche zu sammeln. So mancher Besucher des Christkindlmarktes griff daraufhin ins Börsel – in der Annahme, Gutes zu tun.
Kein Nachweis vorhanden
Polizisten, die zur Sicherheit auf dem Adventmarkt unterwegs waren, fielen die beiden auf und unterzogen Mutter und Sohn einer Kontrolle. Die beiden konnten jedoch keinen Nachweis über einen Auftrag zur Sammlung von Spenden einer Organisation oder eines Vereins erbringen. Bei ihnen wurde ein vierstelliger Betrag sichergestellt.
Die 40-Jährige und der 18-Jährige wurden daraufhin über Anordnung der Staatsanwaltschaft Wien auf freiem Fuß wegen des Verdachts des gewerbsmäßigen Betrugs angezeigt.
Willkommen in unserer Community! Eingehende Beiträge werden geprüft und anschließend veröffentlicht. Bitte achten Sie auf Einhaltung unserer Netiquette und AGB. Für ausführliche Diskussionen steht Ihnen ebenso das krone.at-Forum zur Verfügung. Hier können Sie das Community-Team via unserer Melde- und Abhilfestelle kontaktieren.
User-Beiträge geben nicht notwendigerweise die Meinung des Betreibers/der Redaktion bzw. von Krone Multimedia (KMM) wieder. In diesem Sinne distanziert sich die Redaktion/der Betreiber von den Inhalten in diesem Diskussionsforum. KMM behält sich insbesondere vor, gegen geltendes Recht verstoßende, den guten Sitten oder der Netiquette widersprechende bzw. dem Ansehen von KMM zuwiderlaufende Beiträge zu löschen, diesbezüglichen Schadenersatz gegenüber dem betreffenden User geltend zu machen, die Nutzer-Daten zu Zwecken der Rechtsverfolgung zu verwenden und strafrechtlich relevante Beiträge zur Anzeige zu bringen (siehe auch AGB). Hier können Sie das Community-Team via unserer Melde- und Abhilfestelle kontaktieren.