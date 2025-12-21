Mutter und Sohn nahmen gutgläubige Spender aus

Kein Nachweis vorhanden

Polizisten, die zur Sicherheit auf dem Adventmarkt unterwegs waren, fielen die beiden auf und unterzogen Mutter und Sohn einer Kontrolle. Die beiden konnten jedoch keinen Nachweis über einen Auftrag zur Sammlung von Spenden einer Organisation oder eines Vereins erbringen. Bei ihnen wurde ein vierstelliger Betrag sichergestellt.