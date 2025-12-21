Vorteilswelt
ePaper
Community
Gewinnspiele
Krone mobile
Immosuche
Jobsuche
Bazar

Erfolgslauf bei der WM

Suljovic siegt – jetzt winkt Duell mit Nummer eins

Sport-Mix
21.12.2025 15:42
Mensur Suljovic
Mensur Suljovic(Bild: AP/Bradley Collyer)

Der WM-Erfolgslauf von Mensur Suljovic geht weiter! Unser Darts-Aushängeschild setzte sich am Sonntag in der zweiten Runde im Londoner Alexandra Palace gegen den favorisierten Engländer Joe Cullen mit 3:1 durch. Jetzt winkt ein Duell mit Superstar Luke Littler (ENG).

0 Kommentare

Der 18-jährige Littler spielt am Sonntag (22 Uhr) sein Zweitrundenspiel gegen den Waliser David Davies und ist der große Favorit auf den Titel beim Finale am 3. Jänner. Der Youngster und Weltranglisten-Erste würde am 27. Dezember um 13.30 Uhr gegen Suljovic spielen.

Luke Littler
Luke Littler(Bild: Copyright 2025 The Associated Press. All rights reserved)

Schwacher Auftakt
Es war ein Horror-Start für Suljovic: „The Gentle“ ließ zu Beginn zahlreiche Chancen liegen und kassierte ein glattes 0:3 im ersten Satz. Auch der zweite Durchgang verlief nicht immer nach Wunsch, aber der Wiener schlug zurück. Mit einem 100er-Finish holte er sich den zweiten Satz mit 3:1 – Ausgleich!

Joe Cullen
Joe Cullen(Bild: Andreas Tröster)

Doch wenig später wieder ein ganz anderes Bild. Suljovic fand nicht in sein Spiel, lag schnell 0:2 hinten. Weil Cullen jedoch auch nicht seine beste Partie zeigte, kam Mensur wieder auf 2:2 heran. Auch im entscheidenden Leg hatte Suljovic dann das bessere Ende für sich und führte plötzlich 2:1 in Sätzen.

Lesen Sie auch:
Mensur Suljovic fühlt sich derzeit auf der WM-Bühne sehr wohl.
Suljovic im Interview
Keine Angst vor Littler, Kopfschütteln nach Eklat
17.12.2025
Darts-WM in London
Jubel im Ally Pally! Suljovic gewinnt Auftaktmatch
15.12.2025

Kopfschütteln bei Handshake
Es schien so, dass sich Cullen von den zahlreichen Jubel-Posen und den langen Pausen von Suljovic auch immer wieder aus der Ruhe bringen hat lassen. Der vierte Satz wurde zum absoluten Krimi. Mit einem Wurf auf die Doppel 10 fixierte Suljovic schließlich den Sieg - großer Jubel beim Österreicher! Beim Handshake schüttelte Cullen verärgert mit dem Kopf. Der Engländer war mit dem Verhalten von Suljovic während des Spiels offenbar gar nicht einverstanden.  

 „Den schmeiße ich von der Bühne runter“
„Ich bin stolz auf mich“, jubelte Suljovic im DAZN-Interview und grüßte seine Familie, die in der Heimat mitgefiebert hatte. Dass ihm der Caller während der Partie ermahnt und gemeint hatte, dass er nicht jubeln dürfe, sorgte beim 53-Jährigen für ein wenig Unverständnis: „Mir kam das komisch vor, weil ich freue mich immer.“ Zum möglichen Hammer-Duell mit Littler sagte Suljovic, der für das Erreichen der dritten Runde bereits 35.000 Pfund (knapp 40.000 Euro) erhält, mit einem Augenzwinkern: „Den schmeiße ich von der Bühne runter.“ 

Porträt von Mario Drexler
Mario Drexler
Loading...
00:00 / 00:00
Abspielen
Schließen
Aufklappen
kein Artikelbild
Loading...
Vorige 10 Sekunden
Zum Vorigen Wechseln
Abspielen
Zum Nächsten Wechseln
Nächste 10 Sekunden
00:00
00:00
1.0x Geschwindigkeit
Ähnliche Themen
Mensur Suljovic
Loading
Eingeloggt als 
Nicht der richtige User? Logout

Willkommen in unserer Community! Eingehende Beiträge werden geprüft und anschließend veröffentlicht. Bitte achten Sie auf Einhaltung unserer Netiquette und AGB. Für ausführliche Diskussionen steht Ihnen ebenso das krone.at-Forum zur Verfügung. Hier können Sie das Community-Team via unserer Melde- und Abhilfestelle kontaktieren.

User-Beiträge geben nicht notwendigerweise die Meinung des Betreibers/der Redaktion bzw. von Krone Multimedia (KMM) wieder. In diesem Sinne distanziert sich die Redaktion/der Betreiber von den Inhalten in diesem Diskussionsforum. KMM behält sich insbesondere vor, gegen geltendes Recht verstoßende, den guten Sitten oder der Netiquette widersprechende bzw. dem Ansehen von KMM zuwiderlaufende Beiträge zu löschen, diesbezüglichen Schadenersatz gegenüber dem betreffenden User geltend zu machen, die Nutzer-Daten zu Zwecken der Rechtsverfolgung zu verwenden und strafrechtlich relevante Beiträge zur Anzeige zu bringen (siehe auch AGB). Hier können Sie das Community-Team via unserer Melde- und Abhilfestelle kontaktieren.

Newsletter
KMM
Top-3

Gelesen

Advent
Die Gewinner vom „Krone“-Adventkalender 2025
139.187 mal gelesen
Salzburg
Ex-Skistar wünscht sich eine Rückkehr ins TV
120.547 mal gelesen
Alexandra Meissnitzer (li.) kommentierte und moderierte bis vor Kurzem im TV, hier im Einsatz ...
Salzburg
Millionen-Sponsor verlässt Salzburger Festspiele
99.318 mal gelesen
Krone Plus Logo
Finanzielle Durststrecke droht: Die Wasserfirma steigt mit Ende des Jahres bei den Festspielen ...
Mehr Sport-Mix
Erfolgslauf bei der WM
Suljovic siegt – jetzt winkt Duell mit Nummer eins
Wilde Prügelei
Joshua vs. Paul: Auch Backstage flogen die Fäuste
Immer stark geblieben
Eine Naturkatastrophe und viele Unwetter erlebt
Anfrage gab es schon
Wechselt US-Star die Sportart? Fans begeistert
Premiere auf krone.tv
3BEAT LIVESTREAM: Spiele in Konferenzschaltung

Produkt Vergleiche

Action-Cam Vergleich
Zum Vergleich
action-cam
Crosstrainer Vergleich
Zum Vergleich
crosstrainer
E-Bike Vergleich
Zum Vergleich
E-Bike
Elektro-Scooter Vergleich
Zum Vergleich
elektro scooter
Ergometer Vergleich
Zum Vergleich
ergometer
Fahrrad Test
Zum Vergleich
fahrrad
Fahrradanhänger Vergleich
Zum Vergleich
fahrradanhaenger
Faszienrolle Vergleich
Zum Vergleich
faszienrolle repeater
Hoverboard Vergleich
Zum Vergleich
hoverboard
Kinderfahrrad Vergleich
Zum Vergleich
kinderfahrrad
Alle Produkte ansehen
Newsletter
ALLE NEWSLETTER
Kostenlose Spiele
Spiel: Solitär
Solitär
Spiel: Kreuzworträtsel
Kreuzworträtsel
Spiel: Mahjong
Mahjong
Spiel: Bubbles Shooter
Bubbles Shooter
Spiel: Exchange
Exchange
Spiel: Sudoku
Sudoku
Spiel: Snake
Snake
Vorteilswelt

Magazine der Kronen Zeitung

Alle Magazine
Abo-Service
Vorteilswelt
ePaper
Gewinnspiele
Community
Immosuche
Jobsuche
Bazar
  • Wien
  • Niederösterreich
  • Burgenland
  • Oberösterreich
  • Kärnten
  • Steiermark
  • Salzburg
  • Tirol
  • Vorarlberg
Kontakt
Karriere
Werbung
AGB / ANB
Datenschutz & Cookies
Offenlegung
Impressum
© Krone Multimedia GmbH & Co KG 2025 Muthgasse 2, 1190 Wien
Folgen Sie uns auf