Suljovic siegt – jetzt winkt Duell mit Nummer eins

Der WM-Erfolgslauf von Mensur Suljovic geht weiter! Unser Darts-Aushängeschild setzte sich am Sonntag in der zweiten Runde im Londoner Alexandra Palace gegen den favorisierten Engländer Joe Cullen mit 3:1 durch. Jetzt winkt ein Duell mit Superstar Luke Littler (ENG).
Der 18-jährige Littler spielt am Sonntag (22 Uhr) sein Zweitrundenspiel gegen den Waliser David Davies und ist der große Favorit auf den Titel beim Finale am 3. Jänner. Der Youngster und Weltranglisten-Erste würde am 27. Dezember um 13.30 Uhr gegen Suljovic spielen.
Schwacher Auftakt
Es war ein Horror-Start für Suljovic: „The Gentle“ ließ zu Beginn zahlreiche Chancen liegen und kassierte ein glattes 0:3 im ersten Satz. Auch der zweite Durchgang verlief nicht immer nach Wunsch, aber der Wiener schlug zurück. Mit einem 100er-Finish holte er sich den zweiten Satz mit 3:1 – Ausgleich!
Doch wenig später wieder ein ganz anderes Bild. Suljovic fand nicht in sein Spiel, lag schnell 0:2 hinten. Weil Cullen jedoch auch nicht seine beste Partie zeigte, kam Mensur wieder auf 2:2 heran. Auch im entscheidenden Leg hatte Suljovic dann das bessere Ende für sich und führte plötzlich 2:1 in Sätzen.
Kopfschütteln bei Handshake
Es schien so, dass sich Cullen von den zahlreichen Jubel-Posen und den langen Pausen von Suljovic auch immer wieder aus der Ruhe bringen hat lassen. Der vierte Satz wurde zum absoluten Krimi. Mit einem Wurf auf die Doppel 10 fixierte Suljovic schließlich den Sieg - großer Jubel beim Österreicher! Beim Handshake schüttelte Cullen verärgert mit dem Kopf. Der Engländer war mit dem Verhalten von Suljovic während des Spiels offenbar gar nicht einverstanden.
„Den schmeiße ich von der Bühne runter“
„Ich bin stolz auf mich“, jubelte Suljovic im DAZN-Interview und grüßte seine Familie, die in der Heimat mitgefiebert hatte. Dass ihm der Caller während der Partie ermahnt und gemeint hatte, dass er nicht jubeln dürfe, sorgte beim 53-Jährigen für ein wenig Unverständnis: „Mir kam das komisch vor, weil ich freue mich immer.“ Zum möglichen Hammer-Duell mit Littler sagte Suljovic, der für das Erreichen der dritten Runde bereits 35.000 Pfund (knapp 40.000 Euro) erhält, mit einem Augenzwinkern: „Den schmeiße ich von der Bühne runter.“
