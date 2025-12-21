Suljovic siegt – jetzt winkt Duell mit Nummer eins

„Den schmeiße ich von der Bühne runter“

„Ich bin stolz auf mich“, jubelte Suljovic im DAZN-Interview und grüßte seine Familie, die in der Heimat mitgefiebert hatte. Dass ihm der Caller während der Partie ermahnt und gemeint hatte, dass er nicht jubeln dürfe, sorgte beim 53-Jährigen für ein wenig Unverständnis: „Mir kam das komisch vor, weil ich freue mich immer.“ Zum möglichen Hammer-Duell mit Littler sagte Suljovic, der für das Erreichen der dritten Runde bereits 35.000 Pfund (knapp 40.000 Euro) erhält, mit einem Augenzwinkern: „Den schmeiße ich von der Bühne runter.“