Wien: Pistole gezückt und Familienvater bedroht

Gleich zweimal hat die Wiener Polizei am Samstag zu Einsätzen ausrücken müssen, bei denen Schusswaffen im Spiel waren. Gegen Mittag eskalierte ein Streit zweier Autofahrer nach einem Spurwechsel am Verteilerkreis. Einige Stunden zuvor hatte ein betrunkener 19-Jährige mehrmals aus einem Fenster geschossen und einen WEGA-Einsatz ausgelöst.
Der Vorfall am Verteilerkreis Favoriten spielte sich gegen 12.30 Uhr ab. Der Spurwechsel eines Autofahrers hatte einen weiteren Pkw-Lenker derart in Rage versetzt, dass es zunächst zu einem unschönen Wortgefecht durch das geöffnete Fenster kam. Als sein Kontrahent (25) weiterfuhr – nicht zuletzt, weil dieser Ehefrau und Baby mit an Bord hatte – ließ der 29-jährige Lenker nicht locker, sondern nahm die Verfolgung auf.
In der Alaudagasse kam es zum zweiten Aufeinandertreffen, der 29-Jährige zückte plötzlich eine Pistole und bedrohte den 25-Jährigen. Danach fuhr er davon, der Jüngere alarmierte die Polizei. Der Russe konnte rasch ausgeforscht und festgenommen werden, so Polizeisprecherin Anna Gutt. Die Tatwaffe, eine Gasdruckpistole, wurde in der Wohnung der Mutter des Verdächtigen sichergestellt.
Gegen den Mann wurde ein vorläufiges Waffenverbot ausgesprochen. Über Anordnung der Staatsanwaltschaft Wien bekam er eine Anzeige auf freiem Fuß wegen des Verdachts der gefährlichen Drohung sowie nach den Bestimmungen des Waffengesetzes.
Alkoholisiert aus Fenster geschossen
Nur Stunden zuvor hatte in der Nacht auf Samstag die WEGA, ebenfalls in Favoriten, zu einem Einsatz ausrücken müssen. Ein betrunkener Mann hatte gegen 2.20 Uhr mehrfach aus dem Wohnungsfenster geschossen. Anrainer wählten den Notruf.
Der 19-Jährige war alkoholisiert und öffnete den Beamten freiwillig die Wohnungstüre. In den Räumlichkeiten konnten eine Schreckschusspistole sowie passende Munition vorgefunden und sichergestellt werden.
Der Ungar wurde wegen Ordnungsstörung und Erregung ungebührlichen Lärms angezeigt. Zudem wurde ein vorläufiges Waffenverbot ausgesprochen, so die Polizei am Sonntag.
Willkommen in unserer Community! Eingehende Beiträge werden geprüft und anschließend veröffentlicht. Bitte achten Sie auf Einhaltung unserer Netiquette und AGB. Für ausführliche Diskussionen steht Ihnen ebenso das krone.at-Forum zur Verfügung. Hier können Sie das Community-Team via unserer Melde- und Abhilfestelle kontaktieren.
User-Beiträge geben nicht notwendigerweise die Meinung des Betreibers/der Redaktion bzw. von Krone Multimedia (KMM) wieder. In diesem Sinne distanziert sich die Redaktion/der Betreiber von den Inhalten in diesem Diskussionsforum. KMM behält sich insbesondere vor, gegen geltendes Recht verstoßende, den guten Sitten oder der Netiquette widersprechende bzw. dem Ansehen von KMM zuwiderlaufende Beiträge zu löschen, diesbezüglichen Schadenersatz gegenüber dem betreffenden User geltend zu machen, die Nutzer-Daten zu Zwecken der Rechtsverfolgung zu verwenden und strafrechtlich relevante Beiträge zur Anzeige zu bringen (siehe auch AGB). Hier können Sie das Community-Team via unserer Melde- und Abhilfestelle kontaktieren.