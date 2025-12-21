Wien: Pistole gezückt und Familienvater bedroht

Der Vorfall am Verteilerkreis Favoriten spielte sich gegen 12.30 Uhr ab. Der Spurwechsel eines Autofahrers hatte einen weiteren Pkw-Lenker derart in Rage versetzt, dass es zunächst zu einem unschönen Wortgefecht durch das geöffnete Fenster kam. Als sein Kontrahent (25) weiterfuhr – nicht zuletzt, weil dieser Ehefrau und Baby mit an Bord hatte – ließ der 29-jährige Lenker nicht locker, sondern nahm die Verfolgung auf.