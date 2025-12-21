Vorteilswelt
Wer der „Chef“ ist

RB-Boss lässt aufhorchen: Max „für immer bei uns“

Formel 1
21.12.2025 14:01
Max Verstappen
Max Verstappen(Bild: AP/Darko Bandic)

Konzerngeschäftsführer Oliver Mintzlaff glaubt nicht an einen vorzeitigen Abschied von Formel-1-Superstar Max Verstappen von Red Bull. 

„Es ist wichtig zu sagen, dass ich keine Angst vor irgendwelchen Leistungsklauseln in seinem Vertrag habe. Das Wichtigste für einen Sportler ist, dass er sieht, dass jeder im Team alles für ihn gibt“, erklärte der frühere Mittelstreckenläufer im Interview mit der niederländischen Tageszeitung „De Telegraaf“.

Oliver Mintzlaff
Oliver Mintzlaff(Bild: AFP/KERSTIN JOENSSON)

Verstappen sei beeindruckt davon, wie sich die Ergebnisse und die Stimmung in diesem Jahr entwickelt hätten, meinte Mintzlaff. Zwar musste der Niederländer die WM-Krone nach vier Titeln in Serie an McLaren-Pilot Lando Norris abgeben, die Leistungskurve zeigte bei Red Bull in der zweiten Saisonhälfte nach der Trennung von Langzeit-Teamchef Christian Horner aber deutlich nach oben. Vor zwei Wochen wurde dann aber auch der Abschied des langjährigen Motorsport-Beraters und Verstappen-Vertrauten Helmut Marko bekannt.

Helmut Marko (li.) und Max Verstappen
Helmut Marko (li.) und Max Verstappen(Bild: Sepp Pail)

„Kein Zweifel“ bei Mintzlaff
„Natürlich will Max immer gewinnen und das bestmögliche Auto haben, aber das wollen wir auch. Solange Max das Gefühl hat, dass wir daran arbeiten und alles dafür tun, denke ich, dass er uns treu bleiben wird“, sagte Mintzlaff. „Für mich besteht kein Zweifel daran, dass Max Verstappen seine Karriere bei Red Bull beenden wird.“ Der 28-Jährige hat inklusive Ausstiegsklausel noch einen bis Ende 2028 gültigen Vertrag bei Red Bull.

  2026 erlebt die Formel 1 die größte Regelrevolution seit mehr als zehn Jahren. Die Autos werden unter anderem kürzer und schmäler, sie werden auch von neuen Motoren angetrieben. Red Bull stellt in Zusammenarbeit mit Ford zudem erstmals ein eigenes Aggregat her.

Lesen Sie auch:
Max Verstappen, Helmut Marko, der Red Bull den Rücken kehrt, und Raymond Vermeulen (von li. nach ...
„Gute Dinge“
Neue F1-Ära: Verstappens Manager enthüllt Details
21.12.2025
Klarer Seitenhieb
Verstappen-Kritik: „Wenn ich Teamchef wäre, ...“
19.12.2025
Mit Red-Bull-Logos
Formel-1-Star Max Verstappen testet einen Mercedes
17.12.2025

„Max weiß genau, was er will, und das ist auch in Ordnung so, denn er ist der beste Fahrer der Welt. Aber bei uns gibt es nur einen Chef, und das ist die bekannte Dose, die wir verkaufen“, sagte Mintzlaff und betonte: „Ich bin mir sicher, dass er für immer bei uns bleiben wird.“ Wenn Verstappen als Rennfahrer aufhöre („Ich hoffe, nicht zu früh“), hoffe er, dass dieser in anderer Funktion mit Red Bull verbunden bleibe.

Porträt von krone Sport
krone Sport
KMM
