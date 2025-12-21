Schwarz emotional: „Das ist etwas ganz Besonderes“

„Ich bin megahappy heute, ich konnte die Nervosität ganz gut ausblenden. Ich habe geschaut, dass ich mein Skifahren durchziehe“, strahlte der 30-jährige Kärntner im ORF-Interview. „Es ist sehr viel passiert seit meinem letzten Sieg.“ Stimmt, denn seinen davor letzten Weltcuperfolg hatte er am 22. Dezember 2023 – also fast exakt zwei Jahre davor im Slalom von Madonna di Campiglio gefeiert.