Vorteilswelt
ePaper
Community
Gewinnspiele
Krone mobile
Immosuche
Jobsuche
Bazar

Furioser Comeback-Sieg

Schwarz emotional: „Das ist etwas ganz Besonderes“

Ski Alpin
21.12.2025 14:59
Marco Schwarz (Mitte) wurde auch von Lucas Pinheiro Braathen (li.) und Stefan Brennsteiner ...
Marco Schwarz (Mitte) wurde auch von Lucas Pinheiro Braathen (li.) und Stefan Brennsteiner gefeiert.(Bild: Christof Birbaumer)

Er hat es geschafft, er steht wieder ganz oben! Marco Schwarz feierte am Sonntag beim Riesentorlauf in Alta Badia seinen ersten Sieg seit seinem Comeback: „Das ist schon etwas ganz Besonderes!“

0 Kommentare

Schwere Verletzungen (Kreuzbandriss, Bandscheibenvorfall) hatten Marco Schwarz in den vergangenen Jahren zurückgeworfen, jetzt ist „Blacky“ wieder zurück – und wie! Als Führender verteidigte der ÖSV-Star, der bereits im Oktober in Sölden aufs Podest gerast war, im Finale seinen Vorsprung und triumphierte vor Lucas Pinheiro Braathen (BRA) und Landsmann Stefan Brennsteiner.

Marco Schwarz
Marco Schwarz(Bild: GEPA)

„Ich bin megahappy heute, ich konnte die Nervosität ganz gut ausblenden. Ich habe geschaut, dass ich mein Skifahren durchziehe“, strahlte der 30-jährige Kärntner im ORF-Interview. „Es ist sehr viel passiert seit meinem letzten Sieg.“ Stimmt, denn seinen davor letzten Weltcuperfolg hatte er am 22. Dezember 2023 – also fast exakt zwei Jahre davor im Slalom von Madonna di Campiglio gefeiert.

Anschließend bedankte sich Schwarz bei allen, die ihm durch die „irrsinnig schwere“ Zeit nach seinem Kreuzbandriss geholfen haben.

Lesen Sie auch:
Marco Odermatt
Kaum zu glauben ...
Odermatts beeindruckende Serien sind gerissen
21.12.2025
Brennsteiner Dritter
Marco Schwarz feiert ersten Sieg seit Comeback
21.12.2025

Knauß: „Er hat sich das so verdient“
„Das war ein schwieriger zweiter Durchgang, er hat sich auch durch kleine Fehler nicht beirren lassen“, analysierte Experte Hans Knauß den Schwarz-Triumph. Und der Ex-Skirennläufer brachte es auf den Punkt: „Er hat sich den Sieg so verdient!“

Porträt von Mario Drexler
Mario Drexler
Loading...
00:00 / 00:00
Abspielen
Schließen
Aufklappen
kein Artikelbild
Loading...
Vorige 10 Sekunden
Zum Vorigen Wechseln
Abspielen
Zum Nächsten Wechseln
Nächste 10 Sekunden
00:00
00:00
1.0x Geschwindigkeit
Loading
Eingeloggt als 
Nicht der richtige User? Logout

Willkommen in unserer Community! Eingehende Beiträge werden geprüft und anschließend veröffentlicht. Bitte achten Sie auf Einhaltung unserer Netiquette und AGB. Für ausführliche Diskussionen steht Ihnen ebenso das krone.at-Forum zur Verfügung. Hier können Sie das Community-Team via unserer Melde- und Abhilfestelle kontaktieren.

User-Beiträge geben nicht notwendigerweise die Meinung des Betreibers/der Redaktion bzw. von Krone Multimedia (KMM) wieder. In diesem Sinne distanziert sich die Redaktion/der Betreiber von den Inhalten in diesem Diskussionsforum. KMM behält sich insbesondere vor, gegen geltendes Recht verstoßende, den guten Sitten oder der Netiquette widersprechende bzw. dem Ansehen von KMM zuwiderlaufende Beiträge zu löschen, diesbezüglichen Schadenersatz gegenüber dem betreffenden User geltend zu machen, die Nutzer-Daten zu Zwecken der Rechtsverfolgung zu verwenden und strafrechtlich relevante Beiträge zur Anzeige zu bringen (siehe auch AGB). Hier können Sie das Community-Team via unserer Melde- und Abhilfestelle kontaktieren.

Newsletter
KMM
Top-3

Gelesen

Ski Alpin
ÖSV-Pionierin im Alter von 51 Jahren verstorben
325.752 mal gelesen
Alexandra Krings ist tot.
Vorarlberg
ÖSV-Abfahrerinnen feiern Doppelsieg in St. Moritz
137.517 mal gelesen
Leonie Zegg war in St. Moritz vor allem im oberen Abschnitt eine Klasse für sich.
Advent
Die Gewinner vom „Krone“-Adventkalender 2025
135.687 mal gelesen
Mehr Ski Alpin
Furioser Comeback-Sieg
Schwarz emotional: „Das ist etwas ganz Besonderes“
Kaum zu glauben ...
Odermatts beeindruckende Serien sind gerissen
Brennsteiner Dritter
Marco Schwarz feiert ersten Sieg seit Comeback
Für den guten Zweck
ÖSV-Stars glänzen am Christkindlmarkt mit Kiachln
Sieg trotz „Reserven“
Goggia völlig überrascht, nächste Vonn-Kampfansage

Produkt Vergleiche

Action-Cam Vergleich
Zum Vergleich
action-cam
Crosstrainer Vergleich
Zum Vergleich
crosstrainer
E-Bike Vergleich
Zum Vergleich
E-Bike
Elektro-Scooter Vergleich
Zum Vergleich
elektro scooter
Ergometer Vergleich
Zum Vergleich
ergometer
Fahrrad Test
Zum Vergleich
fahrrad
Fahrradanhänger Vergleich
Zum Vergleich
fahrradanhaenger
Faszienrolle Vergleich
Zum Vergleich
faszienrolle repeater
Hoverboard Vergleich
Zum Vergleich
hoverboard
Kinderfahrrad Vergleich
Zum Vergleich
kinderfahrrad
Alle Produkte ansehen
Newsletter
ALLE NEWSLETTER
Kostenlose Spiele
Spiel: Solitär
Solitär
Spiel: Kreuzworträtsel
Kreuzworträtsel
Spiel: Mahjong
Mahjong
Spiel: Bubbles Shooter
Bubbles Shooter
Spiel: Exchange
Exchange
Spiel: Sudoku
Sudoku
Spiel: Snake
Snake
Vorteilswelt

Magazine der Kronen Zeitung

Alle Magazine
Abo-Service
Vorteilswelt
ePaper
Gewinnspiele
Community
Immosuche
Jobsuche
Bazar
  • Wien
  • Niederösterreich
  • Burgenland
  • Oberösterreich
  • Kärnten
  • Steiermark
  • Salzburg
  • Tirol
  • Vorarlberg
Kontakt
Karriere
Werbung
AGB / ANB
Datenschutz & Cookies
Offenlegung
Impressum
© Krone Multimedia GmbH & Co KG 2025 Muthgasse 2, 1190 Wien
Folgen Sie uns auf