Schwarz emotional: „Das ist etwas ganz Besonderes“

Er hat es geschafft, er steht wieder ganz oben! Marco Schwarz feierte am Sonntag beim Riesentorlauf in Alta Badia seinen ersten Sieg seit seinem Comeback: „Das ist schon etwas ganz Besonderes!“
Schwere Verletzungen (Kreuzbandriss, Bandscheibenvorfall) hatten Marco Schwarz in den vergangenen Jahren zurückgeworfen, jetzt ist „Blacky“ wieder zurück – und wie! Als Führender verteidigte der ÖSV-Star, der bereits im Oktober in Sölden aufs Podest gerast war, im Finale seinen Vorsprung und triumphierte vor Lucas Pinheiro Braathen (BRA) und Landsmann Stefan Brennsteiner.
„Ich bin megahappy heute, ich konnte die Nervosität ganz gut ausblenden. Ich habe geschaut, dass ich mein Skifahren durchziehe“, strahlte der 30-jährige Kärntner im ORF-Interview. „Es ist sehr viel passiert seit meinem letzten Sieg.“ Stimmt, denn seinen davor letzten Weltcuperfolg hatte er am 22. Dezember 2023 – also fast exakt zwei Jahre davor im Slalom von Madonna di Campiglio gefeiert.
Anschließend bedankte sich Schwarz bei allen, die ihm durch die „irrsinnig schwere“ Zeit nach seinem Kreuzbandriss geholfen haben.
Knauß: „Er hat sich das so verdient“
„Das war ein schwieriger zweiter Durchgang, er hat sich auch durch kleine Fehler nicht beirren lassen“, analysierte Experte Hans Knauß den Schwarz-Triumph. Und der Ex-Skirennläufer brachte es auf den Punkt: „Er hat sich den Sieg so verdient!“
