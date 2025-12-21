Odermatts beeindruckende Serien sind gerissen

Die letzten vier Riesenslaloms in Alta Badia hatte Marco Odermatt gewonnen, bei den letzten sieben Rennen auf der Gran Risa stand der 28-Jährige immer auf dem Podest – und seit Beginn der Saison 2021/22 schaffte es der Ausnahmekönner immer aufs Stockerl, wenn er das Ziel erreicht hatte. Unfassbare Serien – doch diese sind seit Sonntag Geschichte.