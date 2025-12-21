Odermatts beeindruckende Serien sind gerissen

Kaum zu glauben, aber die beeindruckenden Weltcup-Serien von Ski-Superstar Marco Odermatt sind am Sonntag beim Riesentorlauf in Alta Badia gerissen. Der Schweizer musste sich am Ende mit Rang sechs begnügen.
Die letzten vier Riesenslaloms in Alta Badia hatte Marco Odermatt gewonnen, bei den letzten sieben Rennen auf der Gran Risa stand der 28-Jährige immer auf dem Podest – und seit Beginn der Saison 2021/22 schaffte es der Ausnahmekönner immer aufs Stockerl, wenn er das Ziel erreicht hatte. Unfassbare Serien – doch diese sind seit Sonntag Geschichte.
Denn Odermatt wurde ein durchwachsener erster Lauf zum Verhängnis. Im zweiten Durchgang verbesserte sich der Topfavorit immerhin noch von Rang elf auf Platz sechs, für einen Stockerlplatz reichte es jedoch nicht mehr.
Viele Punkte gesammelt
Dennoch liegen einmal mehr höchst erfolgreiche Tage hinter Odermatt. Mit einem Sieg und zwei zweiten Plätzen in den Speedrennen aus Gröden war er nach Alta Badia gereist. Im Gesamtweltcup liegt er bereits meilenweit voran.
