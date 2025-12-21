Vorteilswelt
Ski-Ticker

Riesentorlauf in Alta Badia ab 10 Uhr LIVE

Ski Alpin
21.12.2025 05:44
Marco Odermatt
Marco Odermatt(Bild: AP/Robert F. Bukaty)

Heute geht in Alta Badia der Riesentorlauf-Klassiker über die Bühne. Mit sportkrone.at sind Sie ab 10 Uhr live dabei – siehe Ticker unten.

Hier gibt es den Liveticker:

Copper-Mountain-Sieger Stefan Brennsteiner rutschte zuletzt in Val d‘Isere als Halbzeitführender noch auf Platz fünf zurück, sein Abstand auf das durchwegs von Schweizern besetzte Podest war aber sehr gering.

Stefan Brennsteiner
Stefan Brennsteiner(Bild: GEPA)

Die bisherige Bilanz des Salzburgers in Alta Badia ist mit einem siebenten Rang aus dem Jahr 2021 als Bestwert nicht berauschend, sein Aufwärtstrend in der Olympiasaison soll sich aber auch in den Südtiroler Dolomiten niederschlagen. „Ich habe dort die letzten Jahre nie so performen können. Ich glaube, dass ich da heuer einen Riesenschritt gemacht habe, und freue mich darauf“, sagte Brennsteiner.

Drohende Schweizer Übermacht beim Klassiker
Topfavorit ist einmal mehr Marco Odermatt, der mit einem Sieg und zwei zweiten Plätzen in den Speedrennen aus Gröden nach Alta Badia weitergereist ist. Auf der Gran Risa hat der Schweizer seit 2021 von den jüngsten sieben Riesentorläufen fünf gewonnen.

