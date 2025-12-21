Riesentorlauf in Alta Badia ab 10 Uhr LIVE

Die bisherige Bilanz des Salzburgers in Alta Badia ist mit einem siebenten Rang aus dem Jahr 2021 als Bestwert nicht berauschend, sein Aufwärtstrend in der Olympiasaison soll sich aber auch in den Südtiroler Dolomiten niederschlagen. „Ich habe dort die letzten Jahre nie so performen können. Ich glaube, dass ich da heuer einen Riesenschritt gemacht habe, und freue mich darauf“, sagte Brennsteiner.