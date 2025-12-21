Riesentorlauf in Alta Badia ab 10 Uhr LIVE

Heute geht in Alta Badia der Riesentorlauf-Klassiker über die Bühne. Mit sportkrone.at sind Sie ab 10 Uhr live dabei – siehe Ticker unten.
Hier gibt es den Liveticker:
Copper-Mountain-Sieger Stefan Brennsteiner rutschte zuletzt in Val d‘Isere als Halbzeitführender noch auf Platz fünf zurück, sein Abstand auf das durchwegs von Schweizern besetzte Podest war aber sehr gering.
Die bisherige Bilanz des Salzburgers in Alta Badia ist mit einem siebenten Rang aus dem Jahr 2021 als Bestwert nicht berauschend, sein Aufwärtstrend in der Olympiasaison soll sich aber auch in den Südtiroler Dolomiten niederschlagen. „Ich habe dort die letzten Jahre nie so performen können. Ich glaube, dass ich da heuer einen Riesenschritt gemacht habe, und freue mich darauf“, sagte Brennsteiner.
Drohende Schweizer Übermacht beim Klassiker
Topfavorit ist einmal mehr Marco Odermatt, der mit einem Sieg und zwei zweiten Plätzen in den Speedrennen aus Gröden nach Alta Badia weitergereist ist. Auf der Gran Risa hat der Schweizer seit 2021 von den jüngsten sieben Riesentorläufen fünf gewonnen.
Liebe Leserin, lieber Leser,
die Kommentarfunktion steht Ihnen ab 6 Uhr wieder wie gewohnt zur Verfügung.
Mit freundlichen Grüßen
das krone.at-Team
User-Beiträge geben nicht notwendigerweise die Meinung des Betreibers/der Redaktion bzw. von Krone Multimedia (KMM) wieder. In diesem Sinne distanziert sich die Redaktion/der Betreiber von den Inhalten in diesem Diskussionsforum. KMM behält sich insbesondere vor, gegen geltendes Recht verstoßende, den guten Sitten oder der Netiquette widersprechende bzw. dem Ansehen von KMM zuwiderlaufende Beiträge zu löschen, diesbezüglichen Schadenersatz gegenüber dem betreffenden User geltend zu machen, die Nutzer-Daten zu Zwecken der Rechtsverfolgung zu verwenden und strafrechtlich relevante Beiträge zur Anzeige zu bringen (siehe auch AGB). Hier können Sie das Community-Team via unserer Melde- und Abhilfestelle kontaktieren.