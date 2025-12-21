Weitere Fälle von Lepra in Europa diagnostiziert

Arbeiter schleppte Krankheit aus Heimat ein

Heutzutage kommt die Krankheit, auch als Morbus Hansen bekannt, hauptsächlich in Südostasien, Südamerika und tropischem Afrika vor. Doch in letzter Zeit mehren sich die Fälle in Europa. In Kroatien wurde zuletzt der Erreger bei einem Arbeiter aus Nepal festgestellt. Er soll sich in seinem Heimatland infiziert und die Krankheit anschließend eingeschleppt haben. Es war der erste Krankheitsfall seit mehr als 30 Jahren in Kroatien.