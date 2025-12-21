Unnötige Geschenke! Playoffs sind für VSV weit weg

Das bringt das Fass bald zum Überlaufen! Der VSV hadert seit dem Trainerwechsel vor drei Wochen voll mit der Mentalität. Zuletzt gab’s ja aus sieben Spielen nur einen Sieg – und bei sechs der letzten sieben Pleiten (!) schenkte man gar eine Führung her. Gegen Salzburg (3:4 n.V.) war’s noch ein 2:0, gegen Budapest am Freitag lag man sogar schon 3:0 vorne – am Ende siegten die Gäste 5:4.