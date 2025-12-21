Unnötige Geschenke! Playoffs sind für VSV weit weg

Jetzt LIVE: Schwarz eröffnet RTL in Alta Badia
Ski-Weltcup im Ticker
Die Adler lassen sich ihre Führungen zu leicht abnehmen – das gipfelte bei der 4:5-Niederlage gegen Budapest, als man eigentlich schon komfortabel mit 3:0 vorne lag. Zudem ist das neue System unter Neo-Coach Pierre Allard noch wackelig – zwei der besten Scorer lassen seit dem Trainerwechsel komplett aus. . .
Das bringt das Fass bald zum Überlaufen! Der VSV hadert seit dem Trainerwechsel vor drei Wochen voll mit der Mentalität. Zuletzt gab’s ja aus sieben Spielen nur einen Sieg – und bei sechs der letzten sieben Pleiten (!) schenkte man gar eine Führung her. Gegen Salzburg (3:4 n.V.) war’s noch ein 2:0, gegen Budapest am Freitag lag man sogar schon 3:0 vorne – am Ende siegten die Gäste 5:4.
